7月10日，澳洲參議員派屈克（Rex Patrick）在會中提案：「要求澳洲政府停止一中幻想」，拋棄「一中政策」，這是繼日本之後，對一中政策提出檢討國家，日本在最近公布的《防衛白皮書》，把台灣視為國家，並且和中國脫勾，這是日本外務省在口頭宣佈後，進一步的重大文書改變，美國則是率先改變國家，此舉不只影響澳洲，也影響歐盟，老共還是口頭叫囂，反對外國干預內政。

1971年，中共國進入聯合國，國民黨政府被驅離，兩個中國在聯合國代表權戰爭局勢，產生了重大反轉，最大的影響是台灣（中華民國），迎來外交斷交潮，邦交國紛紛倒戈，澳洲在1972年與中共建交，開始奉行中共主張的一個中國政策，當時國際情勢中，台灣的國民黨政府，雖然知道時不我與，卻也主張一個中國，並堅持中共控制的大陸，才是偽政權。

兩國中國在聯合國的大戰，長達二十年，蔣介石錯失讓國際承認兩個中國機會，以及一中一台，歷史的陰差陽錯，不再贅述，畢竟時間無法倒帶，舊中國離開聯合國，對台灣內部政局影響，更大於斷交潮，許多知識精英開啟對台灣前途的探索，進而培養出新的反國民黨運動。

從二二八事件以來，被壓抑的台灣民間力量，也如野草般從地下冒出，國民黨對社會運動的彈壓也更加賣力。

1970年，正當兩個中國在聯合國大會激烈交鋒，台灣內部也出現兩件大事，這兩件事深刻影響未來的台灣，第一件事：出版《自由中國》雜誌，主張反攻大陸無望論以及台灣應該改國號，獨立建國的雷震，被判刑十年後出獄，第二件事：發表〈台灣自救運動宣言〉的彭明敏教授在國民黨特務監控下出逃，流亡瑞典後來到美國，雷震出獄後不改其志，持續投入組織反國民黨的政黨，而彭明敏來到美國後，結合海外台獨運動組織，成為台灣內部反國民黨的後援，這些獨派人士也因此被國民黨列入黑名單，成為呼喚故鄉的遊子。

李登輝揚棄大中國主義教育框架

1989年，東歐民主運動波及亞洲，北京爆發天安門事件，台灣的國民黨以為這是和平改變中國機會，可惜民運受到中共武力鎮壓，反共的知識份子紛紛流亡異鄉，台灣方面，繼承蔣家政權的李登輝，推動民主化運動，回應社會精英改革期待，更重要的是李登輝的改革以台灣主體教育為主，慢慢揚棄大中國主義教育體制，為台灣本土重新釋放新動力，可以說，李登輝的遠見，為台灣保存了實力，但是他開啟不對等的中台互往，卻是一大敗筆，幸好他還喊出「戒急用忍」，為台灣高科技留下實力。

在互不承認之下，實施白手套，造成中台交流基礎不平等，終究互動無法長久，台灣自以為交流，卻給了老共統戰機會，如今留下似敵似友的曖昧殘局。

台灣在三十年雙方互往交流，最大收獲不在經濟貿易，而在族群和國家認同，因為看穿獨裁政權的危害，回歸認同台灣所努力贏得的自由民主。

如今，當國際掀起拋棄一中政策時刻，即意味著：國際強烈認知台灣不屬於中國，所以台灣人更應該用「我不是中國人」回應，這是自助才能天助的道理，民進黨應該看清國際現實，中台全面脫勾的時刻來到，透過歸化法案，中歸中，台歸台，還賴在中國的台商們，回家時間已經到了，除非你願當中國人，那也是自己的選擇。



作者指出，當年總統李登輝喊出「戒急用忍」，才能為台灣高科技留下實力。1996.5.20李登輝就任第九任總統。圖／擷自總統府直播影片