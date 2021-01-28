作者希望，尊重人權的觀念，不只應在民間被推廣，更應該根植在執法者與在上位者的心中，確實懲處違法失職官員，讓官員能從根本上遵守職業道德與規範，不製造人權被害者，平反冤案，才能讓台灣重視人權的形象站穩腳步。圖為2020.9.22下午，到監察院大門口集結的冤案的陳情人及「竹北事件」的受害人。擷自法稅改革聯盟直播影片

人權，是所有人與生俱來之權利，是普世價值，更是民主國家應奉為圭臬的準則。台灣躋身於民主國家，努力在國際間爭取地位，自2009年（民國98年）台灣簽訂國際人權兩公約起，20年間陸續簽署各項國際人權公約，至去年正式成立國家人權委員會，由陳菊院長擔任首屆主任委員，致力推動「促進和保障人權」，筆者認為，這些過程與眾人的努力的確促進了台灣民間的人權意識。

上週日筆者到台北圓山花博散步，遇到各路志工正宣傳著該組織的理念，有國際特赦組織邀請民眾連署關心國際人權受迫害者；有法稅改革聯盟志工發著氣球與傳單，希望大眾關心法稅人權問題。筆者覺得很感動，一個小小的圓山花博，有各式團體組織為人權努力，使這個場域充滿尊重、包容、愛與關懷的氣息，我想，這是台灣民間人權精神進步的一個象徵。

身為高中教師，更高興看到在校園中有許多重視人權的活動漸漸被推廣，例如，老師們力邀同學參與國際特赦組織的寫信馬拉松活動，讓同學更了解人權及世界各國人權迫害案例；全校教職員參與人權議題的研習，一同關注兒童人權；在教育部及局端的努力下，學校對學生服儀、髮禁、管教方法的逐步解禁……這些舉措都在在顯示，人權在台灣民間的確有落實與進步。

法官要接地氣不能當井底蛙

然而人權的觀念並沒有在政府司法部門被彰顯，司法院針對法官對外發言也多所限制，使得法官失去依憑良心發言之自由，例如，近日鬧得沸沸揚揚的法官石木欽案，以及蔡甄漪檢察官僅憑一張車牌，「起訴前從未親自訊問過被告」導致冤獄等案，重挫司法界法官、檢察官形象。法官要接地氣，不能當井底之蛙，如果只在自己的象牙塔內不與社會接觸，如何跟上社會的變遷?審判工作與社會脫節，難怪充為恐龍法官。

而政府行政單位亦是迫害人權的單位，例如，欠1.8萬交通費被法拍祖厝的陳青旭案、欠3.8萬牌照稅查封房子的賴先生案、三審無罪、無稅，卻仍遭法拍土地的太極門案，行政執行署不顧比例原則，罔顧人民的居住與財產權，輕率的拍賣人民財產，欠缺法律人應以「正義」、「理性」、「邏輯判斷」與「證據」再三確認的執法態度，等於是用「法律的名義」偷走人民的財產。

雖然在監察院的努力下，違法及瀆職的法官檢察官有被糾舉、彈劾，這些冤錯假案才能攤開在人民眼前，然而，在官官相護之下，違法官員卻常逃過懲處，甚至還平步青雲，現任廉政署副署長侯寬仁就是一例。未來筆者真心希望，尊重人權的觀念，不只應在民間被推廣，更應該根植在執法者與在上位者的心中，確實懲處違法失職官員，讓官員能從根本上遵守職業道德與規範，不去製造人權被害者，再更進一步平反冤案，才能讓台灣重視人權的形象站穩腳步。