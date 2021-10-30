故宮北部院區繼10月初推出「鎮院國寶—范寬．郭熙．李唐」、「文人畫最後一筆—溥心畬書畫特展」，重磅特展接力登場！10月26日起展開壓軸鉅獻，主題為「航向天方—十五世紀的伊斯蘭印象」特展，展期至明年1月26日。

提起伊斯蘭文化，腦海中會浮現什麼印象？故宮表示，展覽命名為「航向天方」，所謂「天方」又稱「天堂」，指今日麥加，是伊斯蘭教的發源聖地。大家熟知十五世紀鄭和率船隊出發，七次橫渡南海、印度洋，並且曾經抵達天方，成就人類文明史上前所未有的探險旅程。讓人不禁好奇的是，他們曾經到過哪些地方？對宮廷與民間帶來哪些影響？

「航向天方—十五世紀的伊斯蘭印象」 特展分為四個單元，第一單元「尋找麒麟」，透過船隊實際造訪榜葛剌（孟加拉）帶回長頸鹿的經過揭開序幕。第二單元「天方潮流」，藉由宮廷用瓷的器形、釉色與裝飾技法，瞭解其中的伊斯蘭元素。第三單元「天朝風情」，呈現由中國反向流往伊斯蘭世界的文物。第四單元「餘波盪漾」，展現十五世紀以後，持續迴盪於宮廷及地方的伊斯蘭風情。



明 十七世紀 掐絲琺瑯鳳耳壺尊。圖／國立故宮博物院提供

東西方對於新世界的追尋與想像，在悠悠歲月潛行的步伐下，於視覺和物質文化上，或隱或現留下雙方交流的軌跡。〈明人瑞應圖〉描繪榜葛剌（孟加拉）的使者進獻「麒麟」給永樂皇帝（1414），當時所謂的「麒麟」，令人意想不到的是來自東非的長頸鹿。《瀛涯勝覽》作者馬歡是鄭和船隊的阿拉伯語通譯官，他記錄隨行所見所聞，成為今日瞭解鄭和船隊出使經過的最佳讀本。



明人瑞應圖 局部。圖／國立故宮博物院提供

明宣德朝〈青花花卉紋燈〉外型像極了裡面住著精靈的阿拉丁神燈，由於鄭和船隊曾經過許多信仰伊斯蘭教的國家，加上埃及福斯塔特考古出土許多陶質油燈殘器，推測這種帶把、具有承盤的燈具，是十五世紀交流下的產物。明沈周〈寫生冊 貓〉將貓兒蜷曲身體的輪廓，化成一個可愛圓團，類似設計也見於土耳其托普卡匹皇宮（Topkapi Palace）團貓圖，反映出伊斯蘭藝術家對天朝圖像的模仿。



明 沈周 〈寫生冊 貓〉將貓兒蜷曲身體的輪廓，化成一個可愛圓團，類似設計也見於土耳其托普卡匹皇宮（Topkapi Palace）團貓圖，反映出伊斯蘭藝術家對天朝圖像的模仿。圖／國立故宮博物院提供

歡迎民眾把握時間，抽空造訪故宮，化身為時空旅人與我們「航向天方」，覓尋十五世紀東西文化交織的異國風潮。