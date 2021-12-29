石安勉，生於1881年7月9日，新竹人。他的父親石其原早期經商，漢文造詣深厚，是新竹地方作詞猜謎的高手，後因託人不當致家道中落，石安勉自小聰明，卻因家貧只好7歲時就沿街販賣零食而無法上學，有時受僱作苦力，一直到十九歲喪父，歷經了艱辛的成長過程。幸好石安勉在1896年時經由加拿大來台傳教的馬偕牧師領洗，成為基督徒後深刻體會求學的重要性，到了19歲立志要進新竹公學校就讀，當時公學校規定8歲以上14歲以下的學童才是招收對象，石安勉19歲要入公學校，必須克服很多的障礙，幸好當時的日籍教師發現他程度很好，一年級只上了一星期課，就推薦他讀三年級，結果三年級又只上了一星期課，就被推薦為五年級生，不久五年級的老師也發現他程度很好，就向校長推薦參加學校開辦的速成班，只要讀一年就可國小畢業。公學校畢業，日籍校長就推薦他去報考台灣總督府醫學校，結果他考試數學沒問題，作文卻因題目看不懂，急得滿頭大汗，只好低頭拼命禱告求上帝幫助，勉強交卷結果竟然被錄取了。當時新竹州廳廳長頒給他獎金3元，他才有車資能到台北去入學。

石安勉進總督府醫學校之後，每週都到艋舺教會做禮拜，後來又到大稻埕教會參加禮拜，即使刮風下雨都未曾缺席，當時的牧師李壬水深受感動其虔誠，主動幫他做媒，介紹了會友李春生的孫女李如鴻小姐，獲得李春生同意由於李家是大稻埕富商，當時新娘包了一節火車廂送嫁妝到新竹，傳為美談。結婚後石安勉就在新竹北門街開設醫館，是當時新竹地區第一位開業的西醫，由於他自小貧苦對於家境困難的病患特別體卹，常予免費診療，甚至發現營養不良的病患時，還替他們準備雞湯，裝在罐子讓病患帶回，叮嚀病患要溫熱後喝，地方民眾對他的仁心醫術都有很好的風評。石安勉不只努力照顧病人，他還熱心教會的事奉，1908年他才28歲就被新竹教會的信徒大會選任為長老，當時小會議長加拿大籍的約美旦牧師認為他太年輕恐不適任，後來北部中會還為此案討論，結果當時頗有名望的吳威廉牧師贊同他雖然年輕卻品行優良，而獲中會認可通過，之後他擔任教會長老的事工長達四十年，為上帝做了美好的見證。

石安勉在新竹救人無數，而他的子女也大多從事醫療工作，長男石孜理是台大婦產科醫學博士，長媳陳璧醫師是東京女子醫學專門學校畢業，次男石孜仁為牙醫師，四男石孜名是外科醫師，大女婿也是牙醫師，另兩位女婿林柳新和吳安瀾也是知名醫師，幾乎全家都在服務病人造福鄉里，愛戴他的民眾暱稱他為「安勉仙」。1957年6月6號石安勉安息主懷享壽七十七歲，他的一生是上帝美好的恩賜！