為避免中國因肺炎遭到汙名化，WHO秘書長譚德塞（圖）為肺炎正名為COVID-19，並籲請各國將此病毒視為比恐攻還要可怕的頭號公敵。(圖／取自WHO官網.資料照）

為避免從中國武漢爆發的肺炎成為汙名化中國的藉口，世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞11日於日內瓦召開的專家會議開幕致詞時正式將武漢肺炎命名為COVID-19，他沉重的表示，疫情已對全球各地構成「非常嚴重威脅」，目前的病例僅是引發燎原大火的小火花，呼籲各國將威力甚於恐怖攻擊的病毒視為頭號公敵。

中國爆發的肺炎病毒疫情，蔓延全球，根據新浪網統計，截至今(12)日上午9點為止，確診人數高達44713人，死亡人數則為1114人，香港與新加坡則分別出現社區感染跡象。

為因應險峻的疫情，WHO自11日起一連2天邀請全球約400名專家舉行全球研究及創新閉門論壇，秘書長譚德塞今天宣布為避免武漢肺炎污名化特定地理位置，正式將武漢肺炎命名為COVID-19，CO代表冠狀（Corona），VI代表病毒（virus），D代表疾病（disease），並表示第一批疫苗可能在18個月內備妥。

因為疫情嚴重蔓延，譚德塞的發言越來越沉重，相較於過去對中國防疫有功的讚嘆，10日則稱法國及英國出現沒有去過中國的民眾感染並傳播的案例，這些少數病例可能是引發燎原大火的小火花。11日上午在日內瓦的專家會議開幕致詞更說，新型冠狀病毒疫情對全球各地構成「非常嚴重威脅」。

他說，每當提到對抗恐怖主義，我們都有周全的準備，但比起恐怖攻擊，病毒能引發政治經濟文化動盪的威力更大，籲請國際積極對抗疫情，把這項病毒視為頭號公敵。WHO則預估第一批疫苗可能在18個月內備妥。