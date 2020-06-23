過去的特教資源集中在孩子本身，但家庭是孩子的重要支持，學者建議未來應補充親職教育這一塊領域。示意圖／Pixabay

拜讀5月21日刊登於《人間福報》的〈文靜媽咪過動兒〉一文，筆者深感憂心。作者是位特殊生的媽媽，即將入學的國小邀約了一場三方會談，請幼兒園主責老師、小學輔導室和家長對談。

文章中媽媽首先擔心自己的儀容不整，覺得這是「未打先敗的一場仗」；接著由於擔心自己對兒子的描述，會讓做紀錄的輔導老師對兒子有「負面印象」，於是連忙補充許多，反而讓輔導老師認為這些描述可能是自閉症的傾向，需要再觀察。文末媽媽懊惱不已，自己不但沒有幫兒子「樹立好形象」，反而弄巧成拙，讓輔導老師覺得兒子需要多觀察。

筆者身為國中導師，除了肯定這位媽媽的努力，也有幾點想法：第一、想要呈現美好形象給他人，是人之常情，但也請家長放寬心，學校老師的第一要務是協助孩子，而非對家長的外表品頭論足。

第二、這位媽媽很希望為兒子在輔導老師面前「建立好形象」，只能說完全不必要，甚至適得其反。家長的職責，在於將孩子平常情形，詳細告知老師，不必有所隱瞞或避諱，老師蒐集到足夠的資料，才能做出有利於孩子教育的專業判斷。

重視特殊生家長的親職教育

第三、今年4月，立法院教育及文化委員會舉行「幫特教孩子走穩第一步－台灣早期療育如何更進步」公聽會，探討台灣早療教育。學者建議，過往特教資源集中在孩子，但家庭是孩子的重要支持，未來應補充親職教育這一塊；也有立委提出特殊教育法部分條文修正草案，要求衛生福利主管機關應會同教育主管機關，對特教與早療銜接有整合機制。

由〈文靜媽咪過動兒〉一文可知，特殊生家長的親職教育，真是需要加快腳步。不是家長不願意努力，只是面對陌生的狀況，誰都會心慌，更需要專業人士告知家長如何正確應對，如何好好和學校老師合作，才能真正接住每個孩子。

第四、搜尋該作者在《人間福報》的文章，這系列已有三篇。在4月16日發表的〈每個人都有病〉的文末，作者寫道：「我們先努力，希望能不依賴藥物。孩子，這樣好嗎？」實在令人怵目驚心。孩子的療程不能憑一時情緒下決定，應遵從醫囑，相信醫生和老師的專業判斷。

筆者身為教育工作者，企盼早療教育能儘速補充親職教育這一塊，才能好好接住每一個孩子。