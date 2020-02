舊金山市宣布進入緊急狀態,為對抗新冠病毒疫情做好準備。

舊金山女市長布里德(London Breed)星期二在一份聲明中說,儘管舊金山尚未發現新冠病毒感染的確診病例,但「全球局勢正在迅速變化,我們需要加緊準備」。

布里德市長說,「我們看見病毒每天都在世界新的地區蔓延,我們正採取必要的措施,保護舊金山居民免受其害」。

舊金山進入緊急狀態後,市政府就可以集中更多的資源與人力加速執行緊急措施,對疫情做出更好的快速反應。

當地電視台說,舊金山目前有三個病人在接受新冠病毒感染的治療,但都不是舊金山居民。

舊金山南部的聖塔克拉拉郡(Santa Clara County)這個月早些時候發現兩起確診病例後已經宣布進入緊急狀態,還需郡委員們3月3日就此進行表決。

美國疾病與預防中心免疫與呼吸疾病控制預防國家中心(Centers for Disease Control and Prevention National Center for Immunization and Respiratory Diseases)主任梅索尼耶(Nancy Messonnier)25日表示,「更多的國家出現社區傳播,我們在邊境成功控制(病毒)就變得越來越難」。

梅索尼耶說,「現在的問題不是(疫情)是否會發生,而是什麼時候發生,這個國家會有多少人患嚴重疾病的問題」。