美國總統拜登、澳大利亞總理莫里森、印度總理莫迪和日本首相菅義偉今年3月舉行了視頻會談，但這是這四人首次舉行面對面的會談。圖／擷自拜登推特2021.3.12

美國、日本、澳大利亞和印度的領導人預計星期五在華盛頓舉行面對面會談，討論印太地區的合作，共同面對中國日益增長的地區威脅。

美國總統拜登、澳大利亞總理莫里森、印度總理莫迪和日本首相菅義偉今年3月舉行了視頻會談，但這是這四人首次舉行面對面的會談。

白宮發言人莎琪在一份聲明中說，「四方安全對話機制領導人將集中討論深化我們的關係，推動抗擊新冠狀病毒、處理氣候危機、在新興科技和網絡空間合作等領域的切實合作，促進自由開放的印度洋-太平洋地區。」

中國一直在這個地區穩步建立軍事前哨，並用這些前哨來支持其控制重要海運航路的宣稱。

在此之前，美國、英國和澳大利亞最近宣布一項協議，向澳大利亞提供核潛艇。此舉破壞了法國與澳大利亞之間簽署的向澳大利亞提供柴油潛艇的協議，觸怒了法國。法國召回了駐美國和澳大利亞的大使表示抗議。

中國譴責這項協議，說協議破壞了地區和平。

美國與盟友同時還加強了支持台灣的言論，歐盟也再次努力「加強」其在這個地區的海軍存在。

美國官員透露，拜登將宣布「精英」私人資助Quad獎學金計畫，資助4國各25名學生，共100個名額，幫助他們在美國攻讀STEM（科學、技術、工程和數學）碩士和博士學位。

日本經濟新聞（Nikkei Business）報導，4國領袖將同意採取措施以建立穩當的半導體供應鏈，這是與中國競爭的重要領域。