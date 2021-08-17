作者認為，美國撤出阿富汗是明智的決定！圖為2021年4月15日，布林肯參加了在阿富汗喀布爾與美國駐阿富汗特派團人員的會面和問候。擷自美國國務院flickr

針對阿富汗情勢，我比較樂觀！美國設下停損點，雖然撤離的姿勢不夠漂亮，但總體而言，美國撤出阿富汗是明智的決定！

用一個故事來比喻：家暴男長期家暴自己的小孩，甚至窩藏殺了我的小孩的殺人犯，叫人渣交出殺人犯，人渣不肯，人渣堅持繼續窩藏殺人犯，我只好把家暴男趕出他家，之後養了家暴男的小孩二十年；這個小孩有點不成材，但我自己家裡的問題也很多，總不能繼續無限期養他下去，否則我自己的收支也不能平衡，一切都儘量安排好之後，我總是需要離開，讓小孩自食其力，之後就是他們自己的事了。

美國送給阿富汗人民二十年快樂時光，或許這不是阿富汗民眾想要的，但比較可能的是他們不懂的珍惜。

2001年美國推翻塔利班政權之前，塔利班早已惡名昭彰，因為實行極端嚴格的回教基本教義統治，幾乎國際上所有的國家都不承認塔利班，所以不以國家稱之，而稱之為塔利班政權。

我個人在哈佛大學公共衛生學院就讀的時候，有一位來自阿富汗的女同學，她對塔利班的恨超乎想像，基本上塔利班在她眼中就是邪惡的代名詞。

美國當年要求塔利班，交出賓拉登或交出政權；塔利班不願意交出賓拉登，所以美國推翻塔利班成為不得不的選擇，否則美國政府就真的只是一隻紙老虎，全球各地的恐怖組織都會受到鼓舞，真的可以有樣學樣了，反正到他家殺他的小孩，他也不能怎麼樣！當年大多數美國民眾也是支持推翻塔利班的，畢竟911恐怖攻擊造成數千美國人死亡。

美國仁至義盡 尊重阿富汗人選擇

過去二十年來，美國投注大量資源包括經費、人力和物力在阿富汗，美國也不能無限期繼續消耗下去，包括民主和共和兩黨的歷任總統如歐巴馬和川普都說要撤軍，但是最後往往反而不得不增加兵力。

恐怖主義頭子賓拉登早就正法了，如果阿富汗人自己選擇塔利班政權，那也是阿富汗人自己的選擇。

美國和北約給了阿富汗人什麼嗎？有！二十年的美好時光；現在一切重回2001年塔利班統治的阿富汗，經過了二十年，塔利班的領導階層和組織也改變了，未來國際社會將會持續關注阿富汗，聽其言觀其行，希望塔利班改邪歸正；阿富汗人沒有抓住歷史機遇，阿富汗那麼貧瘠的土地，要不是911事件，美國也懶得推翻塔利班。

美國撤軍是對的，庇護賓拉登的塔利班交出二十年政權，美國扶持阿富汗政府已經二十年，如果是扶不起的阿斗，那也是阿富汗人民自己要去承擔。雪崩的時候，沒有一片雪花是無辜的！

或許阿富汗現況只是伊斯蘭部落統治，也或許伊斯蘭文化的影響無所不在，因為沒有自由和民主的歴史傳統，離現代自由和民主太遠，美國也無能為力，美國常常做到流汗被嫌到流涎，包括許多歐洲國家和北約有時也常常扯後腿；現在美國設下停損點，接下來就是阿富汗人自己的事了，一切不會比美國人來到阿富汗之前更差，因為2001年塔利班極端伊斯蘭統治，是不能更差的！

當年小布希總統推翻塔利班政權就是要修理那些膽敢支持或收容公然攻擊美國的恐怖組織，殺雞儆猴讓其他國家和恐怖組織不敢囂張，美國政府要告訴全世界，美國是會以直報怨的。

此次美國拜登政府毅然決然撤離阿富汗，其實是設下停損點，未來，美國將有更多更大的心力投注在世界其他地區，包括南海、台海和東海尖閣諸島。



美國國務卿布林肯於 2021 年 4 月 15 日在阿富汗喀布爾與美國駐阿富汗使團人員會面。圖／擷自美國國務院flickr