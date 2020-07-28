太平島南去台灣約1600公里，周圍有中國所據多處島嶼環伺。如果中台兩國開戰，該島極可能數小時即陷落。務實國防思維應是以保衛台灣本土為最高目標，而對於遠懸海域，對國家安危存亡並無影響，一旦有事也無法固守南海島嶼，則僅佈署象徵性少量駐軍，必要時即主動撤退棄守。圖／取自維基共享資源

我前此投書《民報》網站曾一再指出台灣面臨併吞滅國險惡處境，務實國防思維應是以保衛台灣本土為最高目標，而對於遠懸海域，對國家安危存亡並無影響，一旦有事也無法固守南海島嶼，則僅佈署象徵性少量駐軍，必要時即主動撤退棄守，不能拘泥於僵化思考，定要守不可守不必守之地，將國家子弟送死路。

上述這一觀點，多數國人感情上恐難接受，軍方將領恐也無人報提這一建議，但冷酷現實終須冷靜面對。時下由台灣佔據的南海太平島，其處境應是最能顯現這一冷酷現實。

國人所稱太平島南去台灣約1600公里，周圍有中國所據多處島嶼環伺。如果中台兩國翻臉開戰，該島極可能數小時即陷落，縱使能苦守1-2日，台灣也無實力千里馳援解圍，島上守軍自也是非戰死即被俘。這也是無須軍事專家分析即能獲知的必然結局。

但既然明知結局必然如此，則與其送給對方一場不必要的軍事以及宣傳勝利，何不及早知機撤守留下空島給對方，避免損失也避免失面子，更不致對國內人心造成重大衝擊？

上文所引太平島這一範例，應足可闡明國防決策不可被「捍衛主權，寸土不讓」之類煽情口號鎖死，而硬要死守不可守、不必守之地，而削弱保衛本島所需戰力。

處處設防 備多力分 兵法大忌

當年在中國本土國共戰爭末期，政府軍即因囿於國際觀瞻社會人心乃至領袖威望等非軍事因素考量，因「寸土不讓」制式思惟而陷於處處設防備多力分兵法大忌，卒被共軍所乘而輸掉全局。今天軍方高級將領不知尚有人能憶及這一慘痛教訓否？

時間推回到1948年初，斯時國軍在東北態勢已極惡化，孤懸最北方的長春更已是不可守也不可救絕地，然而老蔣總統仍似非軍事考量下令堅守，最後決定放棄則為時已晚，白白斷送掉兩軍部隊，成為寸土不讓僵化思維祭品。

另一鮮明案例，是同年9月間山東省會濟南之困守失陷，徒然犧牲於寸土不讓理念。

當時山東全境幾已均在共軍控制下，濟南已形同孤島。此時的明智決策，或許應該是共軍合圍前早早全軍南下，靠向徐州一帶各主力兵團，準備共同迎接即將到來徐蚌會戰，亦即共方所稱淮海戰役，縱使不能順利達成會師目標，也好過後來之困守死城全軍覆沒。

濟南是在9月下旬，共軍團困下未經重大戰鬥即失陷，也具見死腦筋死守不可守之地，恐正是取死之道。

若再將時光後推，回到1940年代太平洋戰場。當時日本軍方所做寸土不讓一心打硬仗錯誤決定，應是更夠今天決策當局警惕。因為當時日本以一島國面臨強大海空武力進襲，處境和今日台灣略有相似之處。所以國人而尤其是當道，真應努力汲取教訓而避免重蹈覆轍。

當年美日戰爭進行到1942年中期，日本海軍在中途島慘敗，陸軍也在瓜達卡納爾島遭逢頑強狙擊，參謀本部即應警覺戰局已呈逆轉，而採取明快措施縮小防線，將南太平洋諸島一律放棄以保存實力，最後甚至即連菲律賓和爪哇也一併放棄，而從自台灣而琉球而小笠原群島建立一道拱衛本土三軍堅強防線。

日軍寸土不讓吞敗仗

日本軍方若果能如此，想必能更有效延長抵抗時間，甚至最終能逼使美方改變心意，而避免掉戰敗投降也未可知。

但當時日本的決定仍是寸土不讓打硬仗。結果是徒然在塞班、帛琉等島玉碎，喪失大量精銳部隊而無補大局，「徒令後人哀之」。

很令人感慨的是，今天台灣雖有不少所謂意見領袖主導各種議題，但國防思維顯然仍屬冷門，少有人有興致去認真討論，彷彿無論軍方提出什麼論據，國人也即照單全收。

殊不知上述這一現象並不很健康，為何經濟、教育、司法、社會福利等諸多議題都有人大談特談，提出正確或不正確建言，而有關國防者反而少有人提出意見？

如果國人都甘於自認是「死老百姓」，不敢對國防政策多置一詞，而任由軍方乃至決策當局跟著感覺走，則最終有無可能出現「徒令後人哀之」局面？