長期擔任洗腦工作的抖音和微信，這兩個全世界最大洗腦商店，快被美國抄家了，損失金錢還是其次，失去對西方國家滲透的認知作戰平台，損失更大。示意圖／Pixabay ，網路，民報合成

大學聯考遇到這樣的狀況，你會不會幹譙？

當你作文已經寫了一半，或者即將完成，突然監考老師跑進來說，剛剛作文題目不算，新的題目是這樣？

這時候，考場裡面會發生甚麼狀況？

中共下令不准罵美帝

中共圈養的粉紅五毛黨，目前正面臨這樣的窘境，作文題目改了，中共中宣布下達命令，所有「反美帝」的文章不准撰寫，寫了不只是沒有五毛可領，經過網管人員查閱逮到，不遵守規定者要扣款，而且情節重大，還要下獄，可見新的題目下達了，新的題目是「美中關係良好，創造雙贏機會，不准罵美國帝國主義了」。

五毛看到命令，各個發呆，很難寫啊，突然要從罵人的語氣，轉變為讚美，這是對五毛寫手的大考驗。

中共突然修改作文題目，當然不是突然發瘋，真正的理由是，中共指揮下的反美動作搞到太過火，抖音推動黑人命貴暴動，證據被聯邦調查局掌握，美國現在強硬起來了，戰爭來了，這才是中共害怕的。長期擔任洗腦工作的抖音和微信，這兩個全世界最大洗腦商店，快被美國抄家了，損失金錢還是其次，失去對西方國家滲透的認知作戰平台，損失更大。

中共突然下達這種修改作文題目命令，證實了抖音和微信是紅色政府數位監控的工具，所以，你寫了甚麼？和誰發了牢騷？甚麼時候罵了習近平？全部在中共老大哥掌握中，現在，這兩個數位監控軟體，在美國用戶很多。

抖音擔任顛覆美國任務

本來，華裔美國人或中國留學生會用微信，習慣上方便連絡國內親友，也方便被中共掌握洗腦，但是，1億以上美國用戶的抖音，不單單華人使用，美國人也愛用，所以，中共把心理戰爭的戰線拉到美國，洗腦商店越開越大，因此，美國不忍了，一旦抄家，當然對中國十幾億用戶影響很大，尤其是幾千萬在海外的用戶，無法用抖音和微信互通訊息，互相洗腦，無疑地會使中國人從接觸其他訊息中慢慢覺醒，但是更重要是，拯救美國人才是美國宣布「淨網」的目標。

中共自己把自己網路封鎖住，不讓外國自由資訊進入中國，但是，自己的洗腦工具，卻可以堂皇進入美國以及其他西方國家，這是真實的兩國資訊不對等，就好像你可以來我家開洗頭店，我卻不可以到你家開洗頭店，你不只洗頭而已，還要打開頭部檢查內容，但是，我連洗頭髮工作也被禁止，美國對這樣的不對等，已經覺醒了，要嘛，大家開放洗頭店，要嘛，你只能在你家自己洗頭，就是這麼簡單。

對微信和抖音，開始下禁止令，是印度開始的，二戰之後，印度雖然脫離英國獨立，本身卻經歷過共產黨毛派的動亂時代，所以對共產黨洗腦技術知之甚詳，中印邊境戰爭剛爆發，印度就下令把中國的軟體下載全部刪除，避免國內親共的毛派革命武裝組織，成為中共的幫兇，所謂毛派武裝革命組織在1969年成立，成立宗旨就是要推翻印度資本主義的執政黨，剛開始在西孟加拉活動。



中印邊境戰爭剛爆發，印度就下令把中國的軟體下載全部刪除，避免國內親共的毛派革命武裝組織，成為中共的幫兇。示意圖／擷自抖音網站

印度反中跑前面

2004年9月，毛主義武裝革命組織和馬列人民戰爭組織合併，成立印度共產黨，長期以來接受中共援助，中共在1969年毛派武裝革命組織成立時，不單單提供軍火，還提供《毛語錄》給革命成員閱讀，所以，印度共產黨把毛澤東稱為革命之父。

印度已經把印度共產黨列為非法組織，但是，這個組織在印度最貧窮的幾個邦，仍然相當活躍，印度消滅中共因素的APP，以防共產黨從內部顛覆，給予美國領悟和覺醒，和中共打心理戰爭，必須從封鎖洗腦工具開始，沒有對等的洗腦，就不算公平，美國已經學會了。但是，被紅色螞蟻滲透的台灣呢？

看看美國，想想自己，台灣自詡是美國抗共聯盟之一，但是，「反滲透法」淪為擺設，我知道，台灣也有一堆人使用抖音和微信，不只是個資被掌握，還接受中共紅色農場提供假訊息，成為顛覆台灣的破口，台灣政府還無所作為，就像個傻瓜政府，這才是更令人擔心的事。