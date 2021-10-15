要從世界看台灣和從台灣看世界，從外面看裡面也要從裡面看外面，才能全盤看清現在台灣的局勢；台灣尋求保家衛國的重點在建立國際集體安全體系、擁有對侵略者的反撃能力、強化對侵略者的敵我意識和建立對台灣的自信心。

台灣可積極推動和美國以及日本簽署安全保障條約，許多民眾不知道什麼是安保條約？最有名的安保條約可能是美日安保條約，簡單說就是古時候的結拜兄弟，大家綁在一起；任何對美國的攻擊，視同攻擊日本；任何對日本的攻擊，視同攻擊美國；打日本等於打美國，任何國家或獨裁者想要侵略日本之前，最好先考慮清楚，三思而後行。

台灣應力促美日的外交政策由戰略模糊改為戰略清晰；日本可以明確表態，如果中國侵略台灣，如同侵略日本，台灣問題只是美國在西太平洋的重要問題，但絕對是日本的生死存亡問題，日本應明確要求美國建立清楚的防線。

美國、日本、台灣是利益共同體

美國、日本和台灣是利益共同體，日本和美國更加需要給台灣民眾信心，實質力挺台灣，這樣台灣人民對自己才有信心，知道台灣並不孤單；現在的中國在重蹈納粹覆轍，也將帶給週邊國家人民苦難。

其實在中國大明王朝時，長城以北和以西之地，自古不屬於中國；中國人最喜歡說海外仙山云云，海外都是仙山，仙山當然屬於仙界，仙界當為仙人所住，怎麼會是中國呢？

遠離中國，長保平安！台灣人現在就住在中國古人嚮住的海外仙山、仙界啊，台灣人民當知福、惜福、再造福！