2018年2月底3月初，臺北農產運銷股份有限公司（簡稱北農）總經理，吾女吳音寧，陷入政治鬥爭的風暴當中，成為各方媒體競相追逐的對象。直到2018年11月29日，董事會決議，即刻解職。解職後，新聞稍稍平息，不再熱炒，但仍餘波盪漾。

風暴發生後，我開始學會滑手機，不時搜尋音寧的相關訊息報導。音寧每趟回家休息，看到我在滑手機，都會很大聲阻止我：去走路、去運動啦！不必看、不必理會啦！

但我作為父親的心情，怎能放得開、怎能不聞不問？每天面對排山倒海的捏造新聞，鋪天蓋地的詆毀指控，極盡譏諷、羞辱、尖酸刻薄的「網紅」「評論」，擴及到對我，乃至對我家族的誣衊、攻訐、謾罵等，一波又一波，肆無忌憚，氾濫傳播，不斷擾亂我的情緒。

更痛苦的是，我只能默默吞忍。音寧一再警告我，那是大漩渦，我不可以回應、不可以捲入。經常有媒體要來採訪我，甚至採訪車直接開來我家，記者扛著攝影機，堵在大門前守候。我若在外，家人通知，我不敢回家；我若在家，不敢走出室外。有時不忍心記者守候太久，只好去向他們打拱作揖、鞠躬說抱歉、請體諒，千拜託萬拜託不要報導，請他們離去。

有一次，相識的記者一來，直接問我，看自己的女兒這樣被欺負，會不會「嘸甘」？我失去警覺，自然反應：「當然會『嘸甘』」。就這一句出現在媒體，又引來一連串酸言惡語。

我講什麼話都不對，都惹不起。

足足9個月，每日心神不得安寧，我難以靜下心，未能寫一首詩、一篇文章，這是我學習寫作將近一甲子的歷程中，最長一段時日的空白期。

我一輩子定居鄉間，教書、種田、學文，平淡過日、儉樸生活。我的溪州鄉親、我教過的國中學生都知道，我不重利，但重名譽，在我即將跨入耄耋之年，我們父女（家人）竟然遭受如此不堪的糟蹋，我沒有足夠的涵養淡然處之。

這段期間，許多友人擔心我「暗傷」太重，承受不住連番打擊，來電、或親自前來安慰我、聽我「訴苦」，為我打抱不平；還有許多文學夥伴、文化界的朋友，不畏被「網軍」圍剿、「灌爆」臉書，乃至恐嚇，仍挺身而出，仗義執言、為文聲援。若非有這麼多溫暖的情義支持，實在說，我不知會不會崩潰，能不能撐過這場風暴的襲擊。

為了避免增添困擾，我不便打擾大家、不曾向大家表達謝意，僅將感念默默深藏心中。而今音寧已被迫離職，媒體雖仍有些零星的報導，但已不再有太大興趣。我們家逐漸恢復平靜。然而我們父女的名聲在某些族群，卻已「敗壞」、「爭議」，難以恢復。

2018年9月，我的鄉親、文學知友黃文吉教授的太太劉克敏老師，出版了一本書《入門溪州—外省媳婦愛農鄉》，收錄六十篇文章，附上圖片，詳盡介紹吾鄉溪州，深情而細緻。他們夫婦日前相偕來看我，劉克敏老師講述了幾則「故事」。

前陣子她去參加一項研習會，好意送給學員一冊《入門溪州》，有位女老師，雙手抱胸打叉，口氣「堅決」說：不要。劉老師心想，很沒有禮貌咧，問她為什麼不要，她直截了當說：我翻過這本書，有寫到吳音寧，我不要看。

另有一位比較年長的女性退休老師說：她們父女撈很多。

劉克敏老師憤憤不平講述，而我默默無語，內心無比沉黯戚然。全國文教界不知有多少人，是如此歧視我們父女？

因為我們父女「撈很多」？如何撈很多？

我再講述一個小故事。

2019年4月間，我應邀去花蓮東華大學擔任駐校作家，有幾場大型演講，也有小型座談會，其中有一場，是和幾位研究生，面對面，討論他們的創作。

有位研究生，原來就讀彰化大葉大學，得過校內文學獎新詩類首獎，我是評審委員，還記得他，又在東華相見，特別有緣。

有一次約見，他有些遲到，述說原因：剛才正要出門來學校的時候，正巧遇到租住處的「厝主」，他告訴厝主，今天「要去和作家吳晟見面」，厝主沒聽過吳晟，這位學生補充介紹：就是吳音寧的父親。

什麼？吳音寧？她不是名聲很壞嗎？厝主表情很驚訝。

這位學生反問厝主，吳音寧有什麼「壞名聲」？厝主依照從「中天」電視臺等接收管道得來的訊息，一一數說。

這位學生收集了很齊全的吳音寧的資料，厝主每說一項，他就找出事實證據澄清。約一個小時耐性解說，厝主才訕訕然說：喔！是這樣？

但是，像這位學生這麼用心了解北農事件，又願意花時間解說的人，例子少之又少呀！

近日更有幾位好友（也是退休老師）告訴我：有夠離譜，我們的「賴群組」到現在還在轉傳一則貼文，說你擔任總統府資政，月領三十五萬，年薪四百二十萬，而你女兒……。

我真是無言以對啊，沒有氣力申辯。事實是，總統府資政分明是無給職，數字到底是怎麼捏造出來的？

我知道有幾位相識的文學夥伴、文化界朋友，也是如此看待我們父女，甚至斷絕情誼，展開攻擊，不時捅幾刀，坦白說，比起不知哪裡製造出來，轉傳又轉傳的汙衊，更令我痛心難過。

有次參加文學獎評審，聊天時，評審委員之一的文友，含蓄的告訴我，據他所知，有些藝文活動主辦單位，為了避免麻煩，不敢找我，因為我們父女是「爭議人物」、「問題人物」。

爭議？到底有何「爭議」？問題？什麼問題？我們犯了什麼錯？

而今，整起事件，姑且名之為「北農風雲」，應該已經落幕了吧？我想趁此時「記憶猶新」，將來龍去脈、前因後果，梳理出頭緒，向關心我們父女的朋友們，致謝、說明、做交代，據實以告（包括我所知的「內幕」）。不過，牽連實在廣泛複雜，而且主要當事人吳音寧，不太喜歡我過問她的事，不常主動和我談論，只偶爾透露一些她面對的「挑戰」，大部分靠我自己日日做剪報、靠年輕朋友幫我搜尋網路、電子媒體資訊、雜誌報導等，並向音寧身邊一些朋友「探聽」……，因此未必能夠深入而完整的勾勒出「全貌」，只能就我所知，多做事實陳述。

本文摘自《北農風雲》（印刻出版2020年3月）