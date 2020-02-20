春節是中國人遊日高峰，帶動日本觀光業，即將到來的櫻花季，以及東京奧運，讓日本業者想「大撈一筆」，中國市場的誘惑力，超過日本人對疫情擴散的恐懼，讓確診病例大幅增加。圖／擷自Pixabay

堪稱是全世界公衛大國的日本，這回武漢肺炎（新冠肺炎）的防疫處理，顯得荒腔走板，停靠在日本的鑽石公主號郵輪，連日都有武漢肺炎確診病例不斷上升的消息，而最近發生首相安倍晉三的隨行記者，搭確診司機車遭隔離，都顯示了防疫失控的狀況，台灣對日本旅遊建議，發出第一級：注意(Watch）的警告，提醒遵守當地的一般預防措區。

日本的疫情失控，因素錯綜複雜，首要原因，是日本朝野拒絕不了龐大的觀光旅遊利益，中國經濟崛起後，出國旅遊成了趨勢，百貨商場店面餐廳，都請到中國籍服務生，招呼客人，就可以想像得到經濟利益有多大，中國市場的誘惑力，超過日本人對疫情擴散的恐懼，經濟動物本能反應如此，没想到一回頭，疫情已達了失控的程度。

日本朝野會做出「經濟掛帥」的選擇，一點也不意外，因為春節期間是中國人的遊日高峰，帶動日本觀光業巨大的經濟效益，再來是即將到來的櫻花季，以及在7月舉行的東京奧運，日本業者大費周章準備，想要「大撈一筆」，這是日本朝野對時務的共識，很難撼動。

龐大的市場經濟，造成日本人利字擺在眼前，對於疫情太過輕忽誤判，一般日本人相信政府「拚經濟」的宣傳，以為這波疫情的擴散並不嚴重，到了夏天就會趨緩。

日本政府對於經濟層面的考量，遠高於防疫作戰的國安考量，正是讓疫情惡化的原因，日本政府官僚習性，讓官員聽不進專家的意見，媒體報導指出，神戶大學醫學研究科教授岩田健太郎為了解真相，登船後發現，日本厚生勞動省（相當於台灣衛福部）的官僚過度信任世界衛生組織建議，甚至根本沒有將確診病患和非病患進行區隔，使得整艘船情形十分不樂觀。更讓人難以接受的是，岩田試圖向船上的官員反應，竟然被趕下船。

日本政府對疫情會產生「大事化小，小事化無」的作法，主要原因是日本旅遊這些年來主要靠中國觀光客支撐，習近平預定春天時節訪日，安倍內閣害怕大動作防疫會惹怒中共，没想到疫情升高，面對烽火燎原的慘烈局面。官員為了東奧而對中國疫情的怠惰反應，導致各地爆發社區感染，已經引起公憤，可能就會有人在東奧開幕前就被迫辭職下台。

東京奧運即將不畏疫情，如期舉辦，原因是沒有備用計畫，根據《CNN》報導指出，若奧運打算如期舉辦，大約在3月開始就會有大量遊客進入東京，到時候可能會無法控制疫情的擴散。

日本是世界防疫一環，卻不幸發生社區感染，台灣應該從日本防疫失控中得到啟示，我們要提高對疫情擴散的警覺性，一定要做好防疫的配套措施。