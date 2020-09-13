捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）2020.9.1率團訪問立法院並舉行演說。韋德齊參議長在代表人民意志的立法院以中文說出「我是台灣人」這句話，其實是西方社會、民主國家，針對中國政府欺淩弱小台灣表達的一種情義相挺的真心話。。圖／擷自國會頻道

美國總統大選後是否會修復美中關係

中美關係創建者之一的季辛吉，早在2018年就表示：「中美關係再也回不到從前了。」

謝大使表示：無論是川普連任，還是拜登當選，這一點是毫無疑問可以確定的，美中關係回不去了。謝大使分析了美中衝突深層次的矛盾交織：

其一、這是兩黨共識。歐巴馬執政時期的「亞太再平衡戰略」，是美國重返亞太戰略的具體步驟與措施，戰略目標無疑是圍堵中國。當年希拉蕊•克林頓國務卿簽約，美國重返東南亞，美國加入《東南亞友好合作條約》，目的與目標無非也是中國，與中國爭奪亞洲的領導地位。而川普總統的「印太戰略」，是「地理概念、地緣政治概念，及政策目的與目標」一體化的戰略宣言，嚴格地說，是「亞太再平衡戰略」的持續版與升級版。

其二、美國宣布徹底改變中國政策。7月23日，美國國務卿蓬佩奧發表了「關於改變中國政策的講話」，他坦承：美國「設想中國向自由和民主演變的理論」失敗，並表示：「如果自由世界不去改變，共產主義中國肯定將會改變我們。」他提醒自由民主世界：「改變中國共產黨的行為方式，不應僅僅是中國人民的使命，自由國家也必須努力捍衛自由。」他還呼籲世界：「現在是時候了，應當結成一個志同道合的國家新聯盟，一個新的民主國家的同盟。」總而言之，美國終於認清了中共獨裁專制的本性，自由民主世界不打倒專制極權統治，中共不會自行退出歷史舞台。



謝志偉大使。圖／田牧

其三、美中關係，在人權自由的價值觀碰撞，接二連三。中國在國際上的「一帶一路」與各國的矛盾，在中印邊界上的衝突，在南太平洋與澳大利亞衝撞，在菲律賓南海島礁爭議無視海牙法庭的判決等，無論是領土上，還是海域上，其行為準則，完全是無視對方的戰狼霸淩政策。而在中國內部的人權侵犯案例也層出不窮，就連中共體制內的「官二代、紅二代」也出現了反習、反中央，並遭遇了鎮壓。還有維吾爾的「集中營」問題，香港的《國安法》問題，對台灣的欺淩與安全威脅問題，西藏、南蒙古的民族自由問題，習近平承諾的南海島礁無軍事問題等，一系列嚴重問題。美國參眾兩院制定表決通過了一個個制裁中國政府的相關法案，川普總統一一批準執行。北京政府卻同樣出台了對應的針對美國制裁方案，這對美國來說是前所未遇的狀況，加劇了中美直接碰撞。憤怒的川普總統推動「徹底切斷和中共的關係」，並進入了切割程序，得到了美國人民的擁護，支持率達到70%以上。

其四、美中從貿易衝突，到人權、外交制裁，現已進入軍事的嚴重對峙，連續數周以來，美中軍機與軍艦，在台海角逐與對峙。8月24日，美國國防部長埃斯珀在《華爾街日報》發表題為「五角大樓已經為中國做好了準備」的文章，討論了中國解放軍的威脅，並提出三大措施，旨在聯合盟國與夥伴國，共同抵制北京的霸淩行為，支持所有國家的主權，捍衛自由和開放的國際體系。8月26日，解放軍分別從青海和浙江朝南海發射了兩枚導彈，其中一枚是東風21D航母殺手的反艦導彈，此舉意在對美國提出警告。

謝大使認為：有關美中關係問題，我既非美國專家，亦非中國專家，能評論的地方真的有限，但是這樣的演變完全是喪失了互相尊重和平等，已不是朋友與朋友，夥伴與夥伴的關係，習近平「夜路走多了，難免遇見鬼」。美中關係已不是修復關係的問題，看來中國政府是不撞南墻不回頭了。

「我是台灣人」是價值理念的支持

在提到捷克參議院議長韋德齊議長訪問台灣問題時，王毅在法國、發表威脅言論：「為目光短淺的行為和政治投機付出沈重的代價」等，結果，他一離開法國，法國外交部發言人就表示「歐盟與中國的關係是建立在對話，互惠和相互尊重的基礎上，不能接受中國對捷克發出的威脅」。到了德國，又在記者會上自討沒趣，同樣的錯，再犯一次，惹來德國外長一記冷箭「威脅的話就別來了」，真是好不尷尬。對此，謝大使忍不住笑道：世人都知曉鐵板燒的風味，鐵板是用來燒烤的，不是用來踢的，王毅偏偏抱著鐵板自己踢。

謝大使表示：韋德齊參議長在代表人民意志的立法院以中文說出「我是台灣人」這句話，其實是西方社會、民主國家，針對中國政府欺淩弱小台灣表達的一種情義相挺的真心話。這不僅是源引自1963年6月26日美國總統甘迺迪在西柏林市政廳前，對柏林人演講裡的「我是柏林人」而已，當年這句話的情境，尚且是東德共黨政權築起柏林圍牆（1961.08.13）不到兩年的時光，而整個柏林正遭受著蘇聯加東德共產黨的包圍與威脅。當時甘迺迪的演講裡，多次出現了自由（freedom）和民主（democracy）的字眼。當年甘迺迪是在演講前臨時起意加上「我是柏林人」的，可是，這次韋德齊議長可絕非臨時起意的，而絕對是感受到今日台灣的處境，和當年西柏林那座孤島，具有一個關鍵性的神似之處：被共產黨威脅的自由與民主。我知道，韋德齊返回捷克後，其台灣行在布拉格依舊餘波蕩漾。無論如何，他敢甘冒大不諱，義無反顧地踩過中國的紅線，我認為，一方面，台灣人固應該感激他的義舉，但是我們也要為自己鼓鼓掌，因為不僅是我們的困境驅動了他的義舉，我相信，一定也是我們台灣人面對中共政權的威脅恐嚇，所展現出來不屈不撓的意志感動了他。至於有人刻意炒作他否認在台北說了「台灣是個獨立的國家」這個假議題，無疑是在為中國恐嚇不成丟大臉，找下台階的無聊舉動而已。相反的，韋德齊議長在北京如此打壓的情況下，依舊率團踏上台灣行，光這點，就足以讓自由世界歡欣鼓舞而幽暗世界垂頭喪氣了。「一中政策」也好，「一中原則」也好，韋德齊議長此次台灣行，是否會為西方自由世界立下一個不向中國卑躬屈膝的典範，並引發群起效尤，值得觀察。

總之，先有美國衛生部長阿札爾訪問台灣，又有捷克參議院議長韋德齊訪問台灣，我們預感到了一個未來趨勢，這意味著「一個中國」的緊箍咒，正在被民主價值觀衝破，接下來是不是一些民主國家都會前赴後繼呢？在我們看來，這無疑是新潮流、新趨勢。

筆者也大膽地提出疑問：德國提出「印太準則」的文件，是否包含著另一層意思，德國也對「一個中國政策」產生了懷疑？抑或是覺得不合時宜？道理很簡單，對德國政府來說，繼續恪守這一政策，是否意味著德國將經濟利益淩駕於自由民主價值觀之上？台灣是民主制度的獨立政體，與西方社會、民主國家無縫對接，倘若德國一味以「一中政策」看待、對待自由民主的台灣，是否與歐洲傳統價值發生了嚴重的矛盾？



2020.8.9美國衛生部長阿札爾（左2）帶領的美國訪問團抵達松山機場。圖／擷自阿札爾推特

台灣是否正在面臨戰爭

謝大使說道：這是一個非常悲劇性的話題，但是台灣人民又不得不面對。必須嚴正申明，蔡英文總統領導的台灣政府，及台灣人民是愛好和平的，我們不希望有戰爭，我們反對戰爭。但是撥動戰爭的時針，是在中共的手裡。台灣政府與人民只有十六個字：「絕對不可掉以輕心，堅持捍衛國家決心！」

謝大使直言道：近一年來，對於中共的「武統」決策，一直在發生著很大變化。從過去的「武統」會不會？答案是：「武統」不可能。到3〜4月前，變化成為：「武統」什麼時候會發生？

眼下，「武統」又有了推進，「台灣能撐多久？」並在推算「武統」的時間點，川普與拜登的權力交接的過程中……

謝大使表示：台灣人民不懼怕戰爭，每一個國家，每一個民族的人民，在國家面臨危難之際，都會站出來，以捍衛國家為榮耀！這不會改變，也決不會改變！但是台灣也有不爭氣的前總統，宣揚「首戰就是終戰」，並宣稱「美國不會來幫忙」，這無疑是在人民中製造恐慌，削弱台灣人民的意志，難道真希望台灣重蹈西藏、香港的老路？

謝大使說：似乎已經聽到中共「武統」踩踏的腳步聲。9月10日，美國之音網以「解放軍多架戰機連續兩天進入台灣空域」為標題刊文道：據台灣國防部消息，9月9日（三）、10日（四）連續兩天，中共多架蘇-30、殲-10和運-8等多種機型戰機闖入台灣「空中國防識別區」（ADIZ）。星期三，中共軍機多達46架次飛抵在台灣西南海域不到一百多公里的海空進行軍演，其中居然有24架戰機闖入台灣防空識別區。星期四，又有10架中共軍機再度闖入。台灣空軍兩天內至少發出24次廣播驅離。中共此舉進一步加劇本就敏感的台海兩岸緊張局勢。台灣國防部與外交部共同呼籲：「中國切勿一再破壞地區的和平穩定，此舉已經引發台灣人民的反感，中方應積極扮演地區區域和平締造者的角色。」

最近網上傳播，針對習近平的終身制，中共體制內出現了「紅二代」任志強、蔡霞、馬曉文（習仲勳戰友馬文瑞的兒子）等倒習風潮，中共軍事專家金一南（也是紅二代）表示：習近平終身制的安排，就是為了解決台灣問題。至於習近平如何解決台灣問題，一貫的說法是和平統一。



美國國防部長艾斯培明確表明了「五角大樓已經為中國做好了準備」。圖／擷自艾斯培推特

為什麼最近中共有些迫不及待呢？美國國防部長艾斯培明確表明了「五角大樓已經為中國做好了準備」，換句話說，中共若在台海挑起戰爭，美國有準備迎接中共挑戰。而中共軍機依然我行我素，在台灣防空識別區橫衝直撞，為什麼呢？

說明幾個方面：

1.從軍事上來，美軍轟炸機與航母等，頻頻出現在台海與南海間，中共深感美國的軍事壓力。最近，日本也宣布了直升機航母去南海巡航。德國同樣也暗示，與法國一樣，將參與南海巡航。這無疑表明了各國制衡中國南海的軍事戰狼作為之態度，造成了中共重重的壓力。

2.從社會政情來說，美國衛生部長阿札爾與捷克參議院議長韋德齊，先後訪問台灣，是否會出現有樣學樣，繼續發生民主政治家訪問台灣，形成一種表達支持與力挺台灣民主價值的熱潮呢？

3.如今的「印太行為準則」，明確表達了印太地區的戰略立場與國家利益，如此看來，德國將同法國、英國、歐盟各國、日本等國在印太戰略上保持不僅是默契，也將形成合作，這無疑是對中共統一台灣最大的制約。

是不是這幾個層面的問題，引發了中共軍事動作的緊迫冒失行動？

據媒體報導，9月14日梅克爾與習近平將舉行視頻對話。梅克爾總理會不會重申兩點：

1、南中國海和太平洋，如果該地區發生衝突，便會損害該地區的安全與穩定，將對德國產生直接影響。

2、歐盟的價值，在歐盟以外地區同樣有效，德國堅持人權價值觀，國際貿易公平等原則，並堅持同印太地區的「與德國共享民主與自由原則」的國家（絕對應該包含台灣）緊密合作。

相信梅克爾總理會重申：聯邦德國的「印太政策」文件規定，德國將加強與該地區的關係，該地區大國包括中國、印度、日本等，德國也將與該地區在安全政策方面展開合作。梅克爾總理也會規勸中共，不要輕易動用武力，造成世界的戰亂，每一個國家必須共同來承擔責任，維護世界和平。台灣的問題，只能採取和平理性的唯一方法解決，德國不會同意該地區發生和平以外的手段與衝突。

對於此點，謝大使特地指出，台灣戒嚴期間和中共或外間所制訂的、影響台灣之命運的共識也好，條約也好，都是沒有民意基礎的，因此，民主化後的台灣，不可能再甘心受到國共兩黨的束縛，也無義務繼承獨裁者生前的意志與死後的遺願。九二共識尚且如此，更何況一中原則？西方世界既能對柏林圍牆倒塌喝采，為何就不能為「一中政策」的揚棄而鼓掌？

我們期待9月14日梅克爾與習近平將舉行的視頻對話。