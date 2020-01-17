許信良接受《中評社》專訪，指蔡英文執政4年最大的貢獻，是讓「台獨」泡沫化，激烈的 「台獨」思想得不到人民的支持，「中華民國台灣」成為共識。其實許信良不用高興得太早，因為政治發展往往不是直線進行，總是在曲折中前進，台獨運動應也是如此。圖／民報資料照

在民進黨內代表統派勢力的許信良，自稱被蔡英文總統「重而不用」，他一向坦率直接，最近他接受專訪，認為總統蔡英文執政4年，最大的貢獻是讓「台獨」泡沫化，激烈的 「台獨」思想得不到人民的支持，「中華民國台灣」成為共識；其實許信良不用「高興」得太早，因為任何的運動和政治發展，往往不是直線進行，總是在曲折中前進，所謂的台獨運動應該也是如此！

許信良被媒體形容是「近年力推兩岸交流」，他是民進黨內統派勢力的代表，他會認為，使台獨思想得不到人民的支持、「中華民國台灣」成為共識的務實中道主義，是蔡英文執政4年最大的貢獻——讓「台獨」泡沫化，一點也不讓人意外。

他說，奉前總統陳水扁為精神領袖的「一邊一國行動黨」在這次的不分區政黨票連1%都拿不到（其實是過了1%），讓陳水扁決定退出政壇，顯示出激烈的台獨思想得不到人民的支持。他的談話，流露「幸災樂禍」的心態，没有一絲一毫哀矜勿喜的心理，說明他是站在一邊一國的對立面，才會如此喜不自勝，在傷口上灑鹽，在落井中下石。

可是為任何的運動和政治發展，往往不是直線進行，總是在曲折中前進，台灣選舉中也有「鐘擺效應」，指的是人類情緒的高低擺盪現象，是選民心理的一種常見現象，當某陣營在一次選舉中大勝後，大敗的陣營較易在下一次選舉收復失地，就如鐘擺向左擺後便會向右，循環不息，這主要表現的是人民不想讓一黨持續獨大，台灣與一些國家，便經常出現執政黨輪替的情況。許信良是老江湖了，不應該不了解這種道理，選舉結果不以成敗論英雄，因為勝負是常有的事，選舉是化學變化，人心莫測，豈可輕易預期得到！

許信良自稱是被蔡英文「重而不用」，雖然他好為「國師」，可是他到底得到蔡英文多少的信任，真正可以代表蔡英文發言嗎？其實這是一個問號，他在接受統派媒體訪問時，侃侃而談蔡英文的治國理念，真的適合嗎？符合他的身分嗎？他的發言相信是沒有獲得蔡英文的授權，無妨聽聽就好，不要相信。

綜觀許信良的發言內容，他可能是想充當蔡英文的信差或密使，希望可以奔走兩岸，扮演重要的角色，可是他的發言踩到兩岸的「紅線」，未必可以得到對岸的認同，如他說蔡英文就任以來，一直都謹守兩岸和平的底線，而且「和平、對等、民主，尊重民主，哪裡激烈了？」，這些話對岸未必聽得進去，也不一定會得到他們高層的認同，說了等於白說，許信良用心良苦，但可能會裡外不是人，白忙了一場而已。

蔡英文總統勝選後接受英國廣播公司（BBC）專訪，她表示，「我們已經是一個獨立的國家，我們稱自己是中華民國（台灣）（Republic of China (Taiwan)）。」這席話，引起中國的反應激烈，中國外交部表示，台灣是中國不可分割的一部分，「一中原則」是國際社會的普遍共識。可見許信良雖然有意幫蔡緩頰，可是兩岸歧見甚深、敵意仍然存在，許信良其實是没有任何樂觀的理由。

許信良的發言或談話，可能是他不甘寂寞，想要有所作為這，其實這正是台灣的重大政治危機，兩岸的任何接觸或對話，應該在民意的監督下進行，對許信良未來這幾個月的行動，台灣各界何妨「觀其言、察其行、知其底」，才能「方識其人」。