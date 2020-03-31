外交部與國內醫療院所合作與我拉丁美洲及加勒比海友邦遠距分享防治武漢肺炎經驗。圖／取自奇美醫院官網

武漢肺炎（新冠病毒COVID-19）疫情持續在全球蔓延，為積極協助友邦強化抗疫能力，外交部與奇美醫院、國泰綜合醫院、亞東紀念醫院、台北榮民總醫院、台大醫院和台北馬偕紀念醫院通力合作，透過各院分別以遠距方式，分享台灣醫療院所在應對疫情的實務經驗，以及醫院防疫管理作法，希望幫助友邦強化抗疫的能力，保護民眾的健康安全。

外交部今（31）日表示，在拉美及加勒比海地區的友邦政府全力投入防疫工作之際，也盼與台灣交流有效防治疫情的經驗和具體作法，台北時間3月30日晚間9點，奇美醫院林宏榮首席醫療副院長率領專業醫療團隊與加勒比海的四個友邦國家，貝里斯、聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森及格瑞那丁的衛生部高階官員及重要醫療院所醫護人員進行防疫多方視訊會議。

各國出席重要代表包括：貝里斯衛生部次長高喬治(George Gough)、聖露西亞衛生部副次長丹妮爾(Jenny Daniel)、聖克里斯多福及尼維斯最大JNF醫院醫療長威爾金森(Cameron Wilkinson)、聖文森及格瑞那丁中央醫院執行長華特絲(Grace Walters)等人，顯示相關國家政府高度重視與台灣的防疫經驗及資訊交流。

外交部指出，在此之前，在駐外使館及國際合作發展基金會居間安排下，運用台灣既有公衛醫療合作資源計畫，促成國泰醫院與巴拉圭疾病管制局等單位於3月20日舉行防疫視訊會議，協助提升巴拉圭有效管控武漢肺炎疫情知能，另外，亞東紀念醫院也將於4月1日與尼加拉瓜衛生部官員以遠距會議方式分享台灣防疫經驗及具體作法。

此外，台北榮總則依據聖克里斯多福及尼維斯政府防疫需求，遠距協助完成檢閱其國家防疫行動方案及準則；台大醫院及台北馬偕紀念醫院分別就地強化對瓜地馬拉及聖文森及格瑞那丁2國醫護人員防疫宣導等，全力協助友邦制定有效的防疫政策增進抗疫能力。

外交部上述醫院推動國際公衛醫療合作成果，表示肯定與感謝，外交部重申，台灣重視世界公衛及全球防疫，期待能與國際社會共同解決武漢肺炎疫情擴散等全球健康問題，盼國際社會體認「人人要健康，台灣能夠且正在幫忙」（Health for all, Taiwan can help and Taiwan is helping）。