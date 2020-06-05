nationalism 分成好的nationalism 與壞的nationalism，尤其中國共產黨所建立的中國民族主義，以極其暴力的手段，對於傳統社會進行改造，就是壞的nationalism最典型的例子。示意圖／取自Pixabay

20世紀常被稱為是民族主義（nationalism ）的時代，對於nationalism 的分析顯然產生了更多的實例，而許多地方的nationalism 是帶著非常暴力傾向的，有些地方所形成的nation 卻是許多人要去移民的地方。於是就產生對nationalism 的二分法，亦即把nationalism 分成好的nationalism 與壞的nationalism。

七、nationalism 的二分法=好的nationalism 與壞的nationalism

（一）西側的nationalism 與東邊的nationalism

在後來的西洋世界當中，對於上面這個問題，人們採取了如下的看法，亦即採取二分法，認為nationalism（對nation 的歸屬意識）有「好的nationalism 」與「壞的nationalism」。H.孔（H.Kohn）將先進地區的「西側的nationalism 」與後進地區的「東邊的nationalism 」做一個對比，他認為在法國與美國等國家，其nation 是透過自由意志而被形成的，因此，其nationalism 就不會變成是壓迫性的nationalism 。至於德國與其更東邊的國家，其nationalism 是必須從後來去追趕而加以創造出來的，因此就會產生一種屈折的意識，也就是：對於西側的先進地區具有自卑的情結，而反過來認為自己是比較偉大的意識。相同的二分法就被本文（二）所介紹的格爾納（E.Gellner）所繼承，格爾納主張產業發展的時間上的差異對於各地的nationalism 帶來了微妙但卻是重大的差異。

（二）二分法的漏洞

上述這種二分法相當程度來說，是有說服力的，舉例來說，日本並沒有具有西洋式的健全nationalism ，因而走上扭曲的「超國家主義」，這是日本的政治學者丸山真男廣被接受的一個理論，而這個理論也證明了上述二分法所具有的說明力，尤其中國共產黨所建立的中國民族主義在馬克思哲學的理念=「哲學的目的不是要解釋世界，而且要改變世界」之下，以極其暴力的手段，對於傳統社會進行改造，就是最典型的例子。

不過，這種將nationalism 區分為「健全的nationalism」 與「病態的nationalism」 的二分法是會伴隨一定的風險的，因為無論是多麼「健全的nationalism」 ，其內部也是會有緊縮乃至壓迫的壓力存在，而對於外部也會有排他的作用存在，二分法是會使人們輕乎這種現象的存在的。即使在「健全的nationalism 」，國家也是有可能會採取戰略把人們加以平均化以便於控制，並將之改造為有責任感的統治主體。要說人們不會採用這樣的戰略，其實是有困難的，而因為採用這種戰略就有可能使暴力產生。對於因為採用這個戰略而可能會使用暴力的可能性與現實性，人們如果將之加以忽視，那麼這個作法本身就不能說是好的作法、健全的作法。

其實，所有的nation本身都會具有兩個可能矛盾的意義，nation 一方面是指國家所管轄的人們之範圍的整體，一方面，則意味著具有某些屬性的同質性之人的群體，這兩者有時會一致，有時並不會一致，而就在nationalism 的發展過程中，這個不一致就會產生各種問題，讓國家必須去面對。兩者的不一致在許多舊社會轉變成新社會時，就常會產生透過暴力進行國民意識的統合之現象。