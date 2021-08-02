林佳龍說：「微微笑․笑咪咪！台灣話很優美」。

林佳龍1日應邀在扁「有夢上水」節目訪談結束離座起身第一句話，他有感指著微微笑廣播網的圖騰和扁分享心得說，台灣話的「微微笑」和「微笑」的意境就是不同，微微笑․笑咪咪！台灣話很優美。

根據教育部《國語大辭典》中詞語“笑咪咪”注音為ㄒㄧㄠˋ ㄇㄧ ㄇㄧ，拼音為xiào mī mī，意思是微笑的樣子。如：「在鼓掌聲中，主席笑咪咪的向大家問好。」也作「笑迷迷」。

台灣話的意境文雅優美。為傳承本土文化，微微笑廣播網創辦人、廣播教父石川以推廣台語之美的初心，傳送「台灣上水的聲音」為志業。正國會領導人、前交通部長林佳龍曾任行政院新聞局長，扁節目訪談會後，林佳龍參訪石川廣播故事館，他感佩石川台語傳承的用心與館內典藏紀錄台灣廣播史。扁在陪同參訪解說時並妙喻對比中廣，微微笑廣播網堪稱是台廣。

台灣廣播的發展始於日治時期，至今已歷經近百年歲月，「石川數位科技大樓」矗立在高雄民族路、文藻大學旁，新穎前衛的大樓內引進全台頂尖專業軟硬體設備外，內部設有「石川廣播故事館」典藏紀錄石川的廣播拚搏生涯，見證時代流轉與台灣廣播百年風華持續演繹史，

館內典藏的每一個收音機都有故事。林佳龍說，廣播是很有溫度的，過去他家在做西裝，女工與師傅心靈的慰藉就是聽收音機的廣播，這是咱共同的記憶。

【影音】直擊！「石川廣播故事館」見證時代流轉 台灣廣播百年風華持續演繹

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