行政院推出紓困減稅方案，財政部賦稅署署長李慶華表赤，今年度的綜所稅退稅時間將提前一個月，退稅金額預估為455億元，小規模營業人的查定課徵營業稅調到零都可以。圖/行政院提供

武漢肺炎疫情波及各行業，政府推出紓困緩稅計畫，財政部表示，今年第一批綜合所得稅退稅時間提早一個月至6月30日，預計適用294萬戶、退稅金額455億元。對於小規模營業人的查定課徵的營業稅，財政部賦稅署署長李慶華直言，「調到零都可以。」

行政院長蘇貞昌指定政委龔明鑫擔任「紓困陳時中」，8日下午召開第三場的「紓困陳時中」記者會，主題為「稅務協助減負擔 攜手防疫度難關」。對於攸關大家最關心的減稅問題，財政部賦稅署署長李慶華表示，對企業或個人依照紓困條例取得補貼、補償、獎勵通通免納所得稅。若企業發生虧損，除今年度不用繳稅外，已可以將虧損分攤為未來10年逐年扣除。

對於國稅局主動核實計程車、美容院、或營業額小於20萬元不用統一發票的小營業人營業稅，李慶華則表示，會主動核實調減。財政部表示，今年一到三月份，核實調減48萬個業者，調減稅額1.9億元，她直言，「調到零都可以。」

在所得稅部分，李慶華表示，108年度綜合所得稅結算申報第1批退稅案件，將提前1個月於109年6月30日退稅，有助納稅義務人於疫情期間獲得更多資金運用，減輕民眾經濟壓力。經參考107年度綜合所得稅首批退稅件數及金額估計，約有294萬戶適用，退稅金額約455億元。

至於地方稅部分，有關使用牌照稅，若遊覽車業者或計程車業者沒在使用，可以跟稅捐機關申請停用，免徵停用期間使用牌照稅，加上配合交通部提供遊覽車小客車租賃業補貼50%稅費，初估有15.4萬家遊覽車及計程車業者適用，補貼稅額約5.3億元。

同時，鼓勵企業加入防疫，員工請隔離假照顧假，原來雇主不給薪，鼓勵企業給予員工給新，雇主給1元，費用扣2元，達到減稅利益。