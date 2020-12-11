中國發動對澳洲的貿易戰，對兩國經濟都有傷害。但習近平不要高興太早，莫里森還滿硬頸，滿有信心，沒有退讓的樣子。示意圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成

澳洲和中國的貿易戰，越演越烈。欲罷不能。大家好奇，澳洲經濟很依賴中國，中國不買澳洲產品，澳洲受不了，遲早非屈服不可。是嗎？

澳洲幫美國打阿富汗戰打了十幾年，澳洲特種部隊和殘暴的Taliban打得非常辛苦，死傷慘重。20幾個澳洲兵濫殺30 多位無辜阿富汗人，觸犯法令，被舉報。澳洲政府設立獨立調查委員會，證實他們確實犯罪，將被法辦，並向阿富汗道歉，願賠償家屬。

中國抓住機會大罵澳洲，譴責澳洲當美國走狗，帝國主義侵略、屠殺阿富汗人民。外交部發言人還把藝術家假造的澳洲兵殺阿富汗小孩的圖片上網。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）大跳腳，要中國道歉。中國不理，還加碼，不買澳洲高梁、龍蝦、增加210％澳洲葡萄酒進口稅外，又禁止澳洲牛肉、羊肉進口。擺明了，澳洲不改變去年通過針對中國的「反外國干預法」、年初發動國際調查武漢肺炎（COVID-19）等一系列的反中行動，中國就要貿易制裁，逼迫澳洲就範。

中國譴責澳洲軍人阿富汗濫殺無辜，有道理。但中國解放軍在西臟、天安門大屠殺，殺死幾千、幾萬無辜，沒有調查，沒有公布死亡名單，更沒認錯、道歉、賠償。有道理嗎？當然沒有。

除了受害的農牧業，澳洲很多人，包括反對黨工黨領導菁英，如前總理陸克文（ Keven Rudd），學者如Hugh White，認為莫里森跟在川普總統後面對中國說三道四、動作很大，挑釁人家，實在不智、不妥，傷害澳洲經貿利益。他們認為，澳洲是中等強國，要現實主義，對崛起中國忍讓，妥協，維護兩國經貿關係。

國家主權、立國價值 不能犧牲

莫里森認為，經貿利益重要，但國家主權、立國價值（自由民主人權）也重要，不能任意犧牲。

到目前為止，他還滿硬頸的，除了不讓步、不屈服外，還揚言要去WTO（國際貿易組織）和中國打官司。並聲稱，澳洲有能力克服中國貿易制裁造成的經濟困難。

不過，他能硬頸多久？澳洲經濟能撐多久？很多人懷疑。我認為他可以撐滿久的。

經貿面，澳洲和台灣不同。兩國經濟都依賴中國，但台灣是製造業，尤其是高科技，大量移去中國，台灣經濟基礎被嚴重掏空。澳洲賣給中國的是生產資源、煤鐵礦、天然氣為主、農牧業產品為副。

以目前雙方貿易戰為例，澳洲出口三分之一去中國，但其中煤鐵礦、天然氣等約佔6成，中國壓制的農牧產品只約1成。對農牧民傷害很大，但對澳洲整體經濟影響不大。澳洲經濟雄厚，要支持受害的農牧業，還沒問題。

如果中國對澳洲的鐵礦等生產資源下手，對澳洲傷害就很大，但對中國經濟發展傷害也很大。沒有澳洲的生產資源，中國經濟崛起，沒那麼容易。

已有跡像顯示，中國發動的貿易戰，對兩國經濟都有傷害。習近平不要高興太早。莫里森還滿硬頸，滿有信心，沒有退讓的樣子。不過，最大不定變數，不是澳洲經濟，而是川普下台、拜登上台後美國的中國政策。拜登如改變川普政策，對中國妥協、讓步，莫里森要硬頸也難。（2020/12/11）



澳洲總理莫里森（Scott Morrison）。圖／擷自NYCA網站