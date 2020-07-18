國民黨終於體會到被中華民國憲法綁架的痛苦，現在也想要廢掉考監兩院了，誰敢說下野不是一種進步？

前幾天，德國外交部網頁，沒有在台灣名稱上面加上國旗，形成留白狀態，台灣網友很傷心，德國人很誠實說：「因為我們只承認一個中國」，駐德代表謝志偉很誠實說：「只要拋棄中華民國帽子，才會找到台灣國旗位置，問題不在德國，而在台灣自己，我寧願沒有國旗的台灣，也不要有國旗的中國台北」，這些都是老實話，但是，老實話總是要等到國、民兩黨被舊中國憲法綁架，才知道「非國」的痛苦。

台灣處於「非國」狀態

而這種台灣「非國」狀態，完全是「大中國主義」造成的後果，就像老共灌輸中國人「台灣屬於中國」魔咒一樣，搞到現在，統來統去，一邊要強娶，一邊不想嫁，雙雙騎虎難下，強勢一方依然囂張，弱勢一方卻落入自己搭好的一中紅色陷阱，要怪誰呢？

台灣極少數的統派說起話來，好像台灣沒有被中國併吞，就對不起天下蒼生，為了維持這兩國家並不是兩個國家，以後還是一家，台灣自己自降國格，不堅持中華民國，自欺欺人，創造出「兩岸」名稱，岸來岸去，文字感覺對等，真實卻不對等，還搞出中國可以修憲，台灣不可以制定新憲法的遊戲，台灣這一部已經不堪用的憲法修來修去，修不出名堂。

媒體認為，德國遭受中國經濟綁架，所以顯出對中共懦弱，這種說法也是事實，最近一項德國民調顯示：多數德國人相信未來的世界老大是中國，而不是美國，這種看法很顯然普遍存在德國官員腦袋，所以，寧可傷害台灣，不去得罪中共。

這是憲法惹禍，台灣人其實不能怪罪德國，因為面對中共的強勢，台灣人照樣顯不出一個自由國家的骨氣，尤其在和中國交流事件上，既要從經濟上拿好處，對自己的國格堅持，就顯出無關緊要了，從民調上就可以理解：超過90%的人希望台灣獨立建國，但是主張維持現狀還是多數，這是矛盾的兩端，因為要獨立的話，就必須打破現狀，你無法既然要獨立，又要現在的現狀，而目前的現狀，就是維持一部破爛憲法的現狀，國會為了憲法打架，已經司空見慣，只是主客易位而已，於是，為了這套古舊憲法，國民兩黨在立法院已經打了三場架，台灣人看電視直播打架，門票昂貴。

人民看打架票價昂貴

藍營立委陳玉珍戴上鋼盔，坐上主席桌，宣稱國民黨以少勝多，打贏了，把陳菊掃出立法院，打贏了又如何？比起豔陽下，揮汗的勞工，打架算是好賺了，揮汗的人繳稅，讓你在國會打架領錢，人民要看的是趕快把憲法燒了，把考試院，監察院廢了，還有，陸委會也應該廢了，港澳辦公室趕快撤了，不要等到人被抓了，才呼天搶地。

以前民進黨在野，為了廢除考監兩院杯葛打架，現在因果循環，國民黨為了廢監察院，又打了一架，真的超級悲哀，人民全部看傻眼，被這兩個爛黨呼攏了半世紀。

不只是考監兩院沒有存在必要，陸委會轄下的港澳辦，早應該廢除，包含陸委會這個「已讀不回」衙門，目前只剩下和中共國台辦打嘴砲的功能，還不如把業務回歸外交部亞洲司，如果港澳門必須存在，在一國兩制已死之下，中華民國難道要在中國各省分都設辦公室嗎？這種敵後辦公室風險如何？有經過評估嗎？有沒有業務可辦？有沒有存在必要？現在連外國NGO組織都決定搬離香港了，台灣如何能在虎口生存？

回頭看看港澳辦的上司陸委會，蔣經國臨死之前，開啟老兵返鄉，為國民黨贖罪，接下來就是雙邊交流，中國不承認中華民國，因此搞出所謂白手套機構，一晃30年了，如今中國海協會好像失蹤了，海基會也是冷衙門，雙方不來往，只剩下站在後台的國台辦和陸委會吵架。

前天，為了台灣學生到中國讀書發展，陸委會發出八大要點，指出目前中國的現況，武漢瘟疫不透明，經濟下滑，中國和西方國家交惡，文憑不受承認……等等現實資料給學生參考，基於職責，陸委會此舉實在無可厚非，既然他們無法把這個交流大門給關了，又無法限制你到中國的自由，那麼提醒你到這個地方要自己小心，簡單說就是旅遊警告、投資警告、就學警告，萬一你被「李明哲」了，不要回頭怪國家。但是，國台辦一看陸委會的提醒，開始發怒，把中國的好處誇張一番，老王賣瓜，這也是大外宣一部分，國台辦也善盡責任了，如何判斷哪一國說了實話，就由學生自己去想想了。

美中兩國為了武漢瘟疫以及香港問題已經翻臉，所以，美國已經把中國列入紅色警戒，禁止共產黨員進門，警告自己的國民，不要進入中國，處於風暴核心的台灣，居然還要港澳辦硬撐下去，直到被趕走，有這麼幸運嗎，萬一是被抓走呢？

為了捍衛破憲法，陳菊自稱要幹最後一任院長，結束考監兩院，既然有這樣決心，為何不先把兩院人事凍結，不要浪費民脂民膏了，更無須擔任末代院長，說實在，這個職位對陳菊的一生不會更加光彩。