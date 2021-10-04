《小婦人》（Little Women）是美國作家露意莎·梅·奧爾柯特的作品，裡頭描述南北戰爭期間一個家庭的生活與四位女兒的愛情故事。圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成

1868年，《小婦人》（Little Women）是美國作家露意莎·梅·奧爾柯特的作品，裡頭描述南北戰爭期間一個家庭的生活與四位女兒的愛情故事。而在2020年的改編電影「她們」中，以倒敘的手法，描述四姊妹們彼此間的情感和各自生命實踐的故事！即使，距今150多年後的此刻，依舊深刻而雋永……

事實上，《小婦人》所述說的兩種社會價值的反思和碰撞，至今讀起，恍如現在進行式。尤其，在上一代和這一代的思想解構與重新建立上，更是既精闢又發人深省……在此，《小婦人》以馬區姑媽作為「傳統思維」的代表，闡述女性為了經濟，需要把婚姻當成一門生意，企盼晉升上流……相反地，馬區太太則是「現代思維」的明鏡，祈求女兒們能在工作與生命實踐中，活出自己！

如果說，女性長期以來被視為男性的附庸，受制於金錢而必須犧牲一切。那麼，馬區太太的這一席話：「我非常鼓勵女兒們，寧可快樂當個老小姐，也好過當個不快樂的妻子！」簡潔卻有力地告訴世人：「身為女人並沒有不同，因為不分男女，都該有追求理想的權利……」由於，工作本身能帶來力量，使得女人自信！

因此，當大姊瑪格想當一名戲劇家；二姊喬把寫作當作生命的依歸；三妹貝絲愛好音樂；小妹愛米則酷愛繪畫。在追逐夢想的路上，她們強烈感受到世俗眼光的輕蔑與理想和現實上的無力。尤其，在馬區姑媽對其婚姻對象的種種嚴格挑剔，4姊妹們選擇的是，在支持自己的靈魂伴侶身旁，勇於承擔！

或許，這即為21世紀所熟稱的「女力時代」。女性不再將婚姻當作唯一的生命途徑，感受與體驗美麗的人生旅程，才是真正重要的。所以，女性甚至能夠用堅毅的眼神與堅強的意志，保護一個國家，來面對敵國的文攻武嚇！蔡英文總統，正是身處這個時代中，讓人驚豔的存在……

2020年的台灣總統大選，是蔡英文路線的總檢視。在選戰過程中，諸多男性政治人物，以不雅的言詞羞辱女性，來謀求政治利益。如此荒腔走板的攻擊方式，不僅讓人厭惡，更害怕其若當選，台灣將倒退到沙文主義時代的惡夢…… 然而，蔡英文以包容、細膩、溫柔卻堅定的語氣，挺住了排山倒海的壓力。贏得勝利！

不過，這段路走得艱辛且辛苦。但蔡英文總統並沒有感到委屈或悲憤。相反地，她用盡了全力和她的生命，來捍衛這個國家！誠如她在發表當選感言時提及：「能領導這樣美麗而勇敢的國家，是我畢生最大的榮幸……」台灣人怎能不感到動容與幸福呢？這是一個人人都可以成為自己的時代，不分男女都可以成為自己！

將時間倒退回150年前。在「她們」的故事中，喬在自我身分的摸索過程裡，縱使遭受主流編輯的性別打壓，譬如：「女性無法以真名示人、女性主角的結尾必須是結婚的大圓滿呈現，皆一再再觸動著喬的敏感神經。」直率的喬，即使倔強地想走在自己夢想的道路上，但傳統社會價值仍無時無刻衝擊著喬的內心……

老小姐，是喬的自稱，也是在面對青梅竹馬的好友勞里選擇小妹愛米後，禁不住地自怨自艾之嘆。是呀！誰不憧憬一段動人的愛情呢？畢竟，女性只要活著就喜歡受人關注。也因如此，在喬遠走紐約後，終究發現：「愛不在別人身上，而在自己身上！」也許，用尼采的一句話，可以從「她們」到蔡英文身上，鑄下一份最明白的註解：「當一個人知道自己為什麼而活，就可以忍受任何一種生活……」想必，這是一個人人都可以成為自己的時代！