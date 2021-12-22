自序——我為何投入反賄選運動

我15歲時，礙於家庭經濟困窘，就讀公費師專，等同將一生青春被父母強制賣給政府。畢業後，為了便於向雙親晨昏定省，回鴨母寮（永寧國小）執教，也達成回饋母校的心意。

回母校教書，接手與學習家中大小事務，逐步融入社區。當與政府機關接觸洽辦業務時，目睹基層官僚化、辦事牛步擾民化、公共工程建設偷工減料，讓人失望！

當年滿20歲，欣喜有投票權，但連續兩屆的梧棲鎮長選舉都是同額競選，外界盛傳是「搓湯圓」造成的結果。該選區的縣議員應選8席，登記的候選人也剛好是8人。台灣在國民黨一黨專政下，基層民意代表與地方首長以金錢堆砌而成，屆屆相傳且變本加厲。

早期的候選人不乏地方仕紳，選前僅以肥皂、毛巾、味素等日常生活用品了表心意；逐漸則改成折合現金，賄選金額逐屆加碼，變成是撒錢比賽，撒越多，當選機率越高。

為了提高「鈔票換選票」的兌現率，暴力介入拔樁、應用黑道固樁、動員樁腳在投票日固票；拉票則採取複式動員，落實拉票到家，達到護票入匭的目標。

至於各級民代「主席」、「議長」的選舉，由於「代表」、「議員」人數有限，且採「單記、多者勝」模式，所以大都在民代選舉前給「前金」、選後補「後謝」方式進行，且在開票揭曉後，當選者遭到暴力柔式拘提，集體管束出遊。這期間管制對外通信，以確保「主席」、「議長」投票日集體出現議場時，能技術性的亮票，且天衣無縫精確的圈選出早已規劃的閃亮金牛。

我和一群志工1989年成立抓鬼隊，主動在各選區宣導「抓鬼致富」、「搶救民主」的運動理念，獲得支持者熱烈響應，一開始即獲得佳績，造成風聲鶴唳、樁腳震懾的效果。



與志工們在1989年成立抓鬼隊，一開始成績斐然。圖／王洲明製作，民報後製

前桃園縣長許信良認為，「嚇阻遏制國民黨賄選，民進黨才能早日執政」，所以他擔任民進黨主席期間，抓賄獎金加倍發給。台中縣抓鬼隊試著提出申請，許主席果然阿莎力給獎。當時法務部每案獎20萬、民進黨給50萬；法務部提高每案50萬、民進黨就發100萬，隊長都領到了。他強調：「即使讓民進黨破產，也要發抓賄獎金。」

1990年某日，「ㄨㄨ娘，叫你不要選，你偏要去登記！」家父從「百姓公」廟回來，碰到我，氣沖沖就把他的習慣用語（三字經）掛在話頭罵我。

「今天又是怎麼了？」我要問個清楚，今天老爸在氣啥？

「ㄨㄨ娘，你登記參選鎮長，我向在玩自摸的牌友拉票；當他們知道我們沒準備買票，就七嘴八舌的訕笑：沒錢跟人家選什麼？選假的嘛！等人來搓啦！」

「爸！登記參選是我的權利。他們要選誰？是他們的自由。哪有不買票，就要遭受侮辱的下場？何況，賄選是違法的行為，幹違法的勾當，還那麼囂張，根本目無法紀。把錯誤的習慣當做是應當的，顛到是非價值，以致讓黑金充斥政壇，暴力綁樁橫行霸道，已經使台灣的民主倒退，選賢與能已成空談！」

「ㄨㄨ娘，你講那麼多，誰聽你的？你們這些讀書人，都是書呆子！課本寫的、老師教的，都是不切實際的理論，跟社會現實剛好相反。反正我們沒有用錢買票，沒有人會理我們。」

競選活動期間，父子對選舉路線看法相左，全家在低壓中度過，父親每天垂頭喪氣、悶悶不樂。金錢買票、社交網絡綁樁，讓台灣基層選舉幾乎由金牛包辦，賢能仕紳逐步退出政界。

選舉販子以三合一（選舉名冊、宣傳單、鈔票）手法，公然沿街挨家挨戶、清點該戶公民數、點算應給鈔票數目，交付鈔票，期約為一定之行使。公然買票，已不分地域、城鄉、省籍、族群，在一黨專政下，大方為之。查察賄選，只是口號。

檢調，只在選前樣板式的「選賢與能、踴躍投票」宣傳；各縣市的地檢署，抓幾個小樁腳應景充數，向外界交代「我們也有在反賄選」。而賄選案情在樁腳即遭到斷點，少有向上發展，所以候選人高枕無憂，金牛個個準備在開票後放煙火慶祝高票當選。

民間如此普遍的行賄手法樣態，官方如此的視而不見放縱，難怪選舉販子敢膽向我父親揶揄，並嗆聲「無錢，甲人選三小！」這些破壞民主的主犯、從犯，視選舉犯罪為民主常態，如不挺身站出來，強力與這些惡勢力對抗，難以遏制這股數十年的賄選惡風。

我，基於對抗、遏制賄選的觀點，與志同道合的朋友組織抓鬼隊，並自封為「台中縣反賄選運動促進會」，開始大力宣傳反賄選理念，與在地的檢調聯繫，積極布局抓鬼。我也向父親保證，在他有生之年，一定讓他看到買票樁腳如過街老鼠！

本書，感謝曾明財兄的幫忙，感謝前衛出版社發行，以及國家人權博物館補助部分出版經費。

從事30多年的反賄選工作，家人不但包容，還經常陪伴、幫助，無懼社會各界異樣的眼光。親人的適時相挺，讓我感到溫暖。我這輩子受國家公費教育栽培，受國人納稅供養薪俸，所以奉獻教職外的餘命，為台灣民主做些卑微的貢獻。

這次拿出部分退休金出版本書，在五光十色的當今社會，出版硬綁綁的紙本政治話題，發行當然不看好，只是做歷史的紀錄與見證。如今，看到反賄選已成全民共識，是我最大的欣慰。



王洲明新書《買票政治學—民主奇蹟下的賄選怪象》。圖／擷自曾明財臉書，前衛出版社，民報合成

作者簡介

王洲明 1958年出生於台灣台中縣，台中師專、東海大學政治研究所畢業，曾任台中縣梧棲鎮永寧國小教師、台中縣抓鬼隊秘書、台中縣選舉委員會委員、監察小組委員。2001年榮獲全國POWER教師獎－台中縣國小組首獎、2009年雷震民主人權基金碩士論文獎。現職：反賄選研究室負責人、台中市選舉委員會監察小組召集人。