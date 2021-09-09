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每日國際焦點

在俄羅斯調停下，敘利亞政府軍兵不血刃進入2011年敘利亞起義爆發處，也是反抗軍重要據點德拉。

西非國家經濟共同體要求幾內亞回歸憲法，將政變後幾內亞停權，並將派遣高階使節前往幾內亞。

歐盟通過142億歐元2021~2027年財務援助阿爾巴尼亞、波黑、科索沃、北馬其頓、冰島、土耳其，協助6國改革以利加入歐盟。

土耳其與埃及展開第二輪關係正常化談判。

阿富汗

塔利班士兵於喀布爾開槍驅散抗爭群眾。

日本

前總務大臣高市早苗參選自民黨總裁。

PayPal以27億美元購併日本信用支付服務公司Paidy。

俄羅斯

開始於千島群島軍事演習，動員500人。

南韓

15大企業包括現代汽車、SK集團、浦項鋼鐵等成立韓國氫產業峰會。

2022~2027年政府將斥資6870億韓圜技術轉移國有太空科技至民間爭取衛星發射市場。

美國軍火廠諾斯洛普格魯曼得到3990萬美元訂單為日本及南韓開發RQ-4全球之鷹攻擊無人機軟體。

為促進生醫製藥產業發展，調整健保給付措施只列出最便宜藥物的錯誤政策。

北韓

南韓密切注意北韓閱兵。

印度

阿薩姆邦發生撞船事件1死，41人獲救，數十失蹤。

紐西蘭

澳盛銀行紐西蘭分部、紐西蘭郵政，網頁受駭客阻斷服務攻擊。

菲律賓

杜特蒂表示已經接受黨提名為副總統候選人。

中國

東風汽車集團依Stellantis合併成立時的協議，出售1.15% Stellantis股權，價值6億歐元。

巴基斯坦

外長建議邀請塔利班阿富汗政府參與6國區域會議：巴基斯坦、塔吉克、烏茲別克、伊朗、土庫曼、中國。

歐盟

通過142億歐元2021~2027年財務援助阿爾巴尼亞、波黑、科索沃、北馬其頓、冰島、土耳其，協助6國改革以利加入歐盟。

英國

歐盟拒絕英國重新談判北愛協定的要求。

法國

搶劫巴黎芳登廣場寶格麗店面，搶走價值1000萬歐元珠寶的歹徒，逃脫時3名駕車者遭警方開槍逮捕，另有4名騎機車共犯在逃。

總統馬克宏相當關切德國選情，約見左翼德國社會民主黨、右翼基民盟候選人會談。

德國

政府私下承認購買使用以色列軟體公司NSO集團所開發的飛馬間諜軟體。

Google實現雲端服務本地化，與德意志電信旗下IT部門T-Systems合作提供德國客戶本地雲端服務。

俄羅斯

緊急情況部長Yevgeny Zinichev於北極民防演習中，為了試圖營救意外落水的紀錄片導演而死。

瑞士

延長支持聯合國肯亞國際維和部隊訓練中心，以及日內瓦3個維和相關機構。

西班牙

核准免疫不全者追加第三劑疫苗。

白俄羅斯

歐盟以白俄濫用偷渡客為政治武器新增制裁盧卡申科。

波蘭

歐盟要求歐盟法庭對波蘭不從歐盟法治施以每日罰款。

美國

能源部報告顯示美國2035年可從太陽能供電達40%。

墨西哥

阿卡普高地震持續強力餘震。

巴西

世界動物衛生組織判斷巴西2例疑似狂牛病是非典型案例，中國接受此判決願意重啟進口。

阿根廷

第一批10萬劑輝瑞疫苗抵達，將用來作為史普尼克V疫苗的混打第二劑。

智利

核准科興疫苗用於6歲以上兒童。

哥倫比亞

國會通過稅務改革，可望增加40億美元稅收。

以色列

約旦河西岸數百巴勒斯坦人抗爭支持6名逃犯。

沙烏地阿拉伯

中國寶山鋼鐵與沙烏地阿美石油公司簽約研究於沙國建設鋼板廠。先前阿美公司也與南韓浦項鋼鐵簽訂類似合約。

阿拉伯聯合大公國

反洗錢委員會接納虛擬資產管理架構。

土耳其

與埃及展開第二輪關係正常化談判。

埃及

表示已經完成與Euroclear連結95%要求，但還有技術問題須解決，無法於原定的11月完成，可能要到2022年3月。

敘利亞

在俄羅斯調停下，政府軍兵不血刃進入2011年敘利亞起義爆發處，也是反抗軍重要據點德拉。

黎巴嫩

美國安排下，4國同意埃及天然氣經由約旦燃氣發電，經敘利亞電網供電給黎巴嫩的計畫。

衣索比亞

政府稱提格雷軍殺害120安哈拉人民。提格雷軍否認。

利比亞

抗爭群眾阻礙Es Sider、Ras Lanuf 兩港口石油出口。

蘇丹

召喚衣索比亞駐蘇丹大使，知會7月26~8月8日於特克澤河岸發現29具屍體為衣國提格雷人。

馬利

西非國家經濟共同體認為馬利過渡政府並未盡足夠努力於2022年舉辦大選。

坦尚尼亞

與德國發展銀行簽下2500萬歐元融資合約資助保護區生態永續發展計畫。

幾內亞

西非國家經濟共同體要求幾內亞回歸憲法，將政變後幾內亞停權，並將派遣高階使節前往幾內亞。

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