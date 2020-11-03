新聞標題【民報】十分鐘知天下2020/11/3
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十分鐘知天下2020/11/3

福和觀點

 2020-11-03 15:00
福和會/十分鐘知天下
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●印太●歐俄●美洲●亞非●

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每日國際焦點

法國全國學校為遭殺害的歷史老師默哀一分鐘，以宣揚言論自由。法國將提案禁止土耳其極右派團體灰狼。

以色列情報局長表示，與沙國和卡達關係可能正常化，要仰賴美國總統對伊朗強硬。

印度

安全部隊擊斃喀什米爾最大民兵集團領袖。

菲律賓

才遭天鵝颱風侵襲，颱風閃電預期又會侵襲菲律賓。

法國

全國學校為遭殺害的歷史老師默哀一分鐘，以宣揚言論自由。

孟加拉伊斯蘭組織要求孟加拉與法國斷交。

印尼穆斯林群集法國大使館外抗爭，稱馬克宏才是恐怖份子。

法國將提案禁止土耳其極右派團體灰狼。

俄羅斯

莫斯科發生俄國香腸大王Vladimir Marugov在自宅遭歹徒入侵綁架劫財殺害重大治安事件。

亞美尼亞、亞塞拜然

亞美尼亞呼籲國際調查傭兵介入阿爾察赫戰事。

巴西

軍方動員4千人巡邏北方與法屬蓋亞那邊界，打擊走私毒品、武器、黃金。

以色列

情報局長表示，與沙國和卡達關係可能正常化，要仰賴美國總統對伊朗強硬。

衣索比亞

地方分離主義勢力OLF Shane襲擊造成32死，並燒毀20棟房屋。

阿富汗

槍手入侵喀布爾大學對學生開槍，造成19死，槍手遭阿富汗安全部隊擊斃。

土耳其

大地震死者已達85人。可能約20人仍在瓦礫堆中。

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