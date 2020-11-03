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每日國際焦點
法國全國學校為遭殺害的歷史老師默哀一分鐘，以宣揚言論自由。法國將提案禁止土耳其極右派團體灰狼。
以色列情報局長表示，與沙國和卡達關係可能正常化，要仰賴美國總統對伊朗強硬。
印度
安全部隊擊斃喀什米爾最大民兵集團領袖。
菲律賓
才遭天鵝颱風侵襲，颱風閃電預期又會侵襲菲律賓。
法國
全國學校為遭殺害的歷史老師默哀一分鐘，以宣揚言論自由。
孟加拉伊斯蘭組織要求孟加拉與法國斷交。
印尼穆斯林群集法國大使館外抗爭，稱馬克宏才是恐怖份子。
法國將提案禁止土耳其極右派團體灰狼。
俄羅斯
莫斯科發生俄國香腸大王Vladimir Marugov在自宅遭歹徒入侵綁架劫財殺害重大治安事件。
亞美尼亞、亞塞拜然
亞美尼亞呼籲國際調查傭兵介入阿爾察赫戰事。
巴西
軍方動員4千人巡邏北方與法屬蓋亞那邊界，打擊走私毒品、武器、黃金。
以色列
情報局長表示，與沙國和卡達關係可能正常化，要仰賴美國總統對伊朗強硬。
衣索比亞
地方分離主義勢力OLF Shane襲擊造成32死，並燒毀20棟房屋。
阿富汗
槍手入侵喀布爾大學對學生開槍，造成19死，槍手遭阿富汗安全部隊擊斃。
土耳其
大地震死者已達85人。可能約20人仍在瓦礫堆中。