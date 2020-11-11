2020年美國總統大選，在世人憂心期待屏息關注中，於11月3日隨著各地投票時間，封關後逐一揭曉。因為選情緊繃，川普與拜登兩位候選人的得票數，始終膠著。選前美國各大民調押寶拜登，卻一路槓龜，宛如四年前的預測完全失靈，再次成為笑柄。民調原預告，拜登在各搖擺州將以5%到8%領先川普，結果事實剛好相反由川普領先，美國各大媒體的主觀偏頗，這次真是丟人現眼，信用完成破產。

競選連任的川普在搖擺州鐵鏽帶，過關斬將一路領先，眼看勝券在握。拜登適時出現，在電視發表講話，自信滿滿地唱名，威、密、喬、賓等州，他將是最後的贏家。說也奇怪，拜登話語一出頗有甩杯出擊之勢，這些州開票作業隨即停滯。等到第二天清晨，拜登的選票急速上升，一口氣增加了13萬票，真是胸有成竹太神了。在有心人的炒作下一路追趕，這些州一一豬羊變色，由紅轉藍。在美國有線電視新聞網（CNN）、全國廣播公司新聞網（NBC）、美聯社（AP）、英國廣播公司（BBC）、福斯新聞（Fox News）等媒體的認證下，拜登於11月7日美東時間，晚上8點迫不及待發表勝選演講說「面對前所未有的困境（武漢肺炎大流行），破紀錄的美國人民投下選票。再次證明，民主深植於美國人心、隨著選戰的結束，現在是時候將憤怒和殘酷的言辭拋諸腦後，我們曾經是競爭對手但不是敵人，現在是放下一切成見、分歧、敵意的時刻，大家要團結合作。」

美國總統大選雖然沒有，類似台灣的中央選舉委員會，總覽選舉一切事務，但卻有美國聯邦總務署（General Services Administration, GSA），負責法定的政權交接事務。取得勝選的候選人，必須等到總務暑的確認才有效，政權轉移工作才能展開。勝選團隊權力過渡運作小組，在獲得總務署的確認後，才能獲得數百萬美元的聯邦資金，來支付工作小組的薪水、諮詢、差旅以及與現任政府官員（包括情報人員）會面的費用。現任署長墨菲（Emily Murphy），拒絕簽署文件來承認拜登勝選。

選舉訴訟還在進行

總統大選實際的選務工作是由各州州務卿，依該州法律自行負責，在大選期間依聯邦，所標定之人口比例選出選舉人團；於12月第3個星期一，在各州政府所在地，由選舉人團投下該州的選舉人票。美國自1974年起設有聯邦選舉委員會（Federal Election Commission, FEC），共有六位成員，由總統提名、參議院同意後任命，每位成員任期六年，每兩年改任其中的兩名。但是，成員的任期屆滿後將繼續任職，直到參議院同意繼任者為止﹐但他們可以隨時辭職。他們是負責監管，美國聯邦選舉時各競選資金使用的獨立機構。目前聯邦選舉委員會僅有三人，由共和黨籍的川諾爾（James“Trey”Trainor）擔任主席，副主席為無黨籍的瓦爾特（Steven T. Walther），專員為民主黨籍的溫特勞布（Ellen L. Weintraub）。川諾爾於11月8日正式宣布，選舉確實存在欺詐，川普所提出的訴訟是有效指控，必須獲得法院全面審查後，才能宣告選舉落幕。

美國自1848年起，總統大選結果竟然是由，於1846年才甫剛成立的美聯社 （Associated Press, AP）來宣佈，而沒有聯邦組織做正式宣布。美聯社執行編輯布茲比（Sally Buzbee）表示，美聯社並不會預測任何一場選舉，而是基於各州選舉人團宣布該州選舉結果的事實、數學演算以及州法律，來確認候選人得票已無法舉得勝利，才會宣布大選結果。可惜，這些都只是冠冕堂皇的片面之詞。

拜登於11月7日自行發表勝選演講，是一場十分荒唐的鬧劇，他所憑恃就是媒體撐腰吹捧，而不是聯邦總務署認證後合法的勝選之夜。離譜的是，拜登的自我授階封爵，居然還獲得國際社會諸多國家如英國、德國、義大利、愛爾蘭、法國、歐盟、加拿大、印度、日本、伊拉克、阿聯酋等元首或領導人的祝賀。中華民國台灣的總統蔡英文，亦輸人不輸陣，透過推特向拜登祝賀。反觀中國、俄羅斯、以色列等國至今尚未發出賀電。墨西哥總統更是直接明言，在法律訴訟爭議未解決前，拒絕向拜登祝賀。

台灣為何急著表態？

蔡英文用推特向拜登祝賀的荒唐之舉，令人傻眼。更令吃驚的，她是在經過國安會議後才做的決定。真是莫名其妙，整個國安團隊，居然不知至少要等聯邦總務署、或聯邦選舉委員會確認後，再表態也不遲呀。美國媒體在選前民調全面失焦，早已光環盡失名譽掃地，現在拜登選舉弊端連連遭受指控下，仍然偏袒，而且還獲得蔡政府團隊的背書肯定，實在令人難以苟同、接受。試想最後合法有效選票經過審核後，如果是由川普獲勝當選連任，那台灣人的面子和立場要往哪裡擺？有道是疾風知勁草、板蕩識忠臣，蔡政府對於選舉公平正義的堅持，高明在哪？

台灣的媒體與政論節目，雖然有諸多能言善道名嘴，卻也一樣龜笑鱉無尾、鱉笑龜腳短，幾乎認定拜登已經勝選，口徑一致吹捧拜登也不錯，勸川普男子漢認輸算了。從蔡英文到政論節目的一面倒、見風轉舵，讓人看得霧煞煞直搖頭，大嘆那也安捏？首先美國媒體在這場大選立場，從頭到尾偏袒拜登，不報導杭特拜登的醜聞，而對川普的芝麻小事則大事批判。在幾個關鍵州，選票灌水、讓死人復活投票、計票機植入程式讓選票直奔拜登口袋、拜登選票直線上升、投票不須簽名、開票所人員公然加工填寫選票…等等，所有弊端一一被呈現在世人面前，如果川普陣營不給予揭發，加以制止，那美國將一蹶不振從此漠落。反觀其他媒體如大紀元、新唐人、希望之聲、諸多網紅，各個都馬不停蹄，挖掘真相，隨時播報最新選情，選舉欺詐進展最新消息，打擊不法犯罪人人有責。台灣媒體名嘴，是否該多加把勁？

美國自1776年建國，至今已歷244年，它是一個移民國家，匯聚來自世界各地社會精英。因為文化多元、種族複雜，所以守法是大家共同的信念。這次選舉舞弊，對美國多年在國際上所樹立的形象，造成嚴重地打擊，幾乎動搖國本。川普雖遭作票之害暫時落後，但支持者對他仍然充滿信心。他堅決對抗中共、打擊不法、維護正義、確保和平的意志和決心，令人佩服。但願法院能很快撥雲見日，還川普公道。在此預祝他能逆轉勝，贏得大選連任，繼續帶領自由世界，來對抗中國共產黨，早日達成美國自第二次世界大戰後，在台灣尚未完的任務，落實台灣在國際社會上，應有最終政治法理地位。