中廣董事長趙少康日前出席第四屆國會青年體驗營擔任講師，向18到30歲的大專院校在學生講課，有學員問「2024誰最適合代表國民黨參選總統？」他不假思索回答「答案當然是我！包括學識、能力、操守、遠見、格局，就算跟習近平並肩站在一起也毫不遜色，能代表台灣人爭取台灣的最大利益，我的從政記錄一向為國為民也禁得起檢驗。」對此，民進黨前立委林濁水諷刺說，太好了，終於有人可以對付習近平，趙少康在台灣選總統太可惜，應該去爭中國領導權。

趙少康等人被稱為統派，事實上他們真正的問題是瞧不起台灣人，認定台灣人要接受中國法統勢力統治，在蔣政權殖民統治台灣期間，他們堅決反共，不與中共妥協，可是當李登輝執政時，他們改變方向，專反李登輝，李登輝將台灣從獨裁帶往民主，應該受到歡迎，可是中國法統勢力堅定反李登輝，一則李登輝是台灣人，不能代表中國法統。一則李登輝推動民主，使全體台灣居民平等參政，促使中國法統勢力的殖民統治自然終結。

之所以讓趙少康認定他在台灣選總統有不小的空間，是因為在李登輝執政時期，他組了新國民黨連線，繼而組了新黨，兩個時段都掀起不小的風浪，當時他面對的是勢力強大的李登輝，還有很多台灣人支持他。今日中國國民黨已經沒有李登輝，他有機會在該黨稱王，甚至於打敗民進黨，只是他沒有想到時空背景完全改變，趙少康在台灣已經沒有空間。

在趙少康等人組新黨期間，之所以掀起一股不小的風浪，一則多數台灣人認同自己是中國人，而且中共不等於中國，所以不少台灣人接受中國法統勢力。一則中國國民黨政權長期對台灣人洗腦，塑造共匪、台獨、黨外人士的三合一敵人，由黨外人士所組成的民進黨當然受到多數台灣人排斥。最重要的是有不少台灣人對中國國民黨的腐化灰心，因而將希望寄託在新黨。

今日的時空背景已完全改變，不只台灣人，全世界都認同中共就是中國，台灣人反共當然就是反中國，中國法統勢力的「一個中國」政策，當然被反共的台灣人丟到垃圾桶，中國法統勢力得不到台灣人的認同。台灣人也覺醒，共匪、台獨、黨外人士的三合一敵人原來是一場騙局，喊這種口號的人自己都擁抱共匪，哪來三合一敵人？最重要的是多數台灣人雖然缺乏政治意識，卻認同台灣是一個國家，而目前捍衛這個國家的是綠營，不是藍營。

中國法統勢力雖然團結，然而人數太少，掀不起風浪，所以該黨選戰的主力還是在地方派系，但主導該黨的卻是中國法統勢力，他們很成功的建立資源分配制度，所以能掌控地方派系，到馬英九當家時，這種生態才崩解。目前該黨缺乏資源，難以掌控地方派系。趙少康要拿甚麼來掌控地方派系？想中興？門都沒有。不過美夢還是令人陶醉。



作者指出，在李登輝（左）執政時期，趙少康（右）組了新黨，當時他面對的是勢力強大的李登輝，還有很多台灣人支持他，如今時空背景完全改變，他在台灣已經沒有空間。圖／擷自維基百科，趙少康臉書，民報合成