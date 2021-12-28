新聞標題【民報】【影音】享受呼吸自由的空氣！林全和：為台灣人權發聲一起努力！
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【影音】享受呼吸自由的空氣！林全和：為台灣人權發聲一起努力！

歲末年終台灣高醫大全球校友總會包場觀賞「給阿媽的一封信」/台灣高醫大全球校友總會宗旨與落實公益性推動邁向國際一流大學…

 2021-12-28 16:26
台灣高醫大全球校友總會秘書長林全和說明主辦包場觀賞「給阿媽的一封信」的意義。（圖／陳俊廷）
台灣高醫大全球校友總會秘書長林全和說明主辦包場觀賞「給阿媽的一封信」的意義。（圖／陳俊廷）

「在台灣享受呼吸自由的空氣」！台灣高醫大全球校友總會秘書長林全和說，維護確保台灣人權的發展、為人權發聲需要我們大家一起努力！

歲末年終，台灣高醫大全球校友總會主辦台杏文教基金會與台灣醫學史學會協辦包場觀賞陳慧齡導演創作的「給阿媽的一封信」該片描述關於台灣的集體記憶。一個被世界遺忘自己也健忘的島嶼，如何在後殖民時代，透過藝術行動重建認同。一位美術老師回到故鄉悼念去世祖母，除了面對模糊的家族記憶，她也意識到歷史的斷裂問題 :關於台灣這一座歷經四百年殖民以及近半世紀獨裁的島嶼，透過她給學生們的美術作業，一幅群像逐漸浮現......

林全和指出，「給阿媽的一封信」喚起我們對台灣歷史文化的記憶與重視歷史文化的傳承。他有感的說，大家都知道台灣從日治到民國(國民政府來台)的威權(統治)直到現在民主台灣才真正有憲法保障的人權。

在台灣，人權是人民最大的保障。他肯定並感謝陳慧齡導演創作這部影片，喚起我們對台灣歷史文化記憶與人權發展歷程，這是包場舉辦放映會的目的。

台灣高醫大校友是全國獲得醫療奉獻獎最多的學校。他說，海內外校友都是社會菁英。值此2021即將結束，2022新的年度即將開始，互道祝福外，也盼校友們在台灣社會為歷史傳承、為文化與人權發展持續深耕一起努力！

高雄醫學大學是1954年由台灣第一位醫學博士杜聰明教授創辦，也是台灣人以自己的力量成立的第一所私立大學，其存在與成長自有其公益性，林全和也特別說明該會的成立宗旨，包含推動高醫大與國內綜合大學如中山大的「公私併」提升高醫發展成國際一流大學，(回歸)落實杜聰明創校的公益化。(下集待續)

※「給阿媽的一封信」榮獲台灣國際女性影展金獎、法國Les Rimbaud du Cinéma最佳紀錄片獎、最佳原創電影配樂獎，以及入圍金馬獎最佳紀錄片提名，入圍全亞洲獨立電影節、美國、加拿大等其他國際影展。

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