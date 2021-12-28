「在台灣享受呼吸自由的空氣」！台灣高醫大全球校友總會秘書長林全和說，維護確保台灣人權的發展、為人權發聲需要我們大家一起努力！

歲末年終，台灣高醫大全球校友總會主辦、台杏文教基金會與台灣醫學史學會協辦包場觀賞陳慧齡導演創作的「給阿媽的一封信」。該片描述關於台灣的集體記憶。一個被世界遺忘自己也健忘的島嶼，如何在後殖民時代，透過藝術行動重建認同。一位美術老師回到故鄉悼念去世祖母，除了面對模糊的家族記憶，她也意識到歷史的斷裂問題 :關於台灣這一座歷經四百年殖民以及近半世紀獨裁的島嶼，透過她給學生們的美術作業，一幅群像逐漸浮現......

林全和指出，「給阿媽的一封信」喚起我們對台灣歷史文化的記憶與重視歷史文化的傳承。他有感的說，大家都知道台灣從日治到民國(國民政府來台)的威權(統治)直到現在民主台灣才真正有憲法保障的人權。

在台灣，人權是人民最大的保障。他肯定並感謝陳慧齡導演創作這部影片，喚起我們對台灣歷史文化記憶與人權發展歷程，這是包場舉辦放映會的目的。

台灣高醫大校友是全國獲得醫療奉獻獎最多的學校。他說，海內外校友都是社會菁英。值此2021即將結束，2022新的年度即將開始，互道祝福外，也盼校友們在台灣社會為歷史傳承、為文化與人權發展持續深耕一起努力！

高雄醫學大學是1954年由台灣第一位醫學博士杜聰明教授創辦，也是台灣人以自己的力量成立的第一所私立大學，其存在與成長自有其公益性，林全和也特別說明該會的成立宗旨，包含推動高醫大與國內綜合大學如中山大的「公私併」提升高醫發展成國際一流大學，(回歸)落實杜聰明創校的公益化。(下集待續)

※「給阿媽的一封信」榮獲台灣國際女性影展金獎、法國Les Rimbaud du Cinéma最佳紀錄片獎、最佳原創電影配樂獎，以及入圍金馬獎最佳紀錄片提名，入圍全亞洲獨立電影節、美國、加拿大等其他國際影展。