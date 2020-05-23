阿敏和阿布杜終於拿到國際貨幣銀行出具文件，買賣雙方簽好合約，飛往倫敦找國際律師認證，因為，澳洲的原始合約公司湯姆斯，最早拿到世銀委託的本案件標的，當時的認證律師來自倫敦，所以還必須飛往倫敦，做律師簽約。圖／Pixabay

2004年，一整年忙著驗貨幣，最後，貨幣驗鈔之後，經過多次協調，對方終於找到一個航運集團，擔任這批貨幣的擁有者，因為當年這批貨幣，也是經由這個集團運抵台灣，來來去去都歸他負責，至少可以保持事情隱密，至於這個集團和國民黨黨產之間，有多少債權債務糾葛，我也無法得知，因為商業買賣合約，只有「擁有者」出現，才可能進行買賣合約，由國際貨幣銀行擔任另一方的買家，合約才可以完成手續，然後請國際律師見證簽署，如今，賣方雖然找到了，但是，驗貨幣結束後，又出現一個問題……

原始文件失蹤

我們以為可以在貨櫃裡面找到原始文件，所謂原始文件，就是當年雷根政府時代，印製這批北韓幣的文件，翻遍整個貨櫃，唯一的文件只有韓文登載的內容，以及報關文件，很顯然，台灣的國民黨內部應該有人動手腳，把當年原始文件拿走了，動機是基於甚麼原因，很難猜測，這個人很可能也是高層的人，因為國民黨高層太多了，尤其是李登輝被掃地出門後，從原始文件遺失，可以看出來，當年劉泰英所主導的黨產管理會對於黨國資產的處理，意見並不一致，最後，隨著李登輝被逼離開國民黨，隨即劉老因為官司纏身，也無暇顧及，掌握這批貨幣的下場，我在2019年希望拜訪劉老，了解當年到底北韓和國民黨之間的債務多少？為何北韓必須以如此龐大的貨幣當作抵押，可惜，劉老因為接受心臟的支架心導管手術住院，加上很多雜事纏身，因此延誤會晤，這件事一直放在心裡，後來劉老透過朋友來表達，希望可以把這些黨國資產隱密事情，揭露給社會大眾；至於台電公司為何會和北韓貨幣連結，主要因素是台電曾經把年度報銷的發電廠設備，運送到北韓，在鴨綠江邊水力發電廠，協助組裝，提供電力，畢竟這些年度報銷的發電設備，或許老舊，但是堪用，對於遭到經濟制裁的北韓，肯定是最好的禮物，這也是北韓和台灣能夠建構良好關係的原因。

需要政府高層許可出境

除了原始文件失蹤，第二個困擾是大量北韓貨幣出境，必須拿到政府最高機構許可，過去，國民黨執政，又是後威權時代，簡單說：仍然黨國不分，國家財產跑進國民黨財產，完全沒有法律可以監管，而反對黨立委在國會的監督很薄弱，國民黨政府可以一手遮天。過去，把大量北韓貨幣弄進國門，幾乎沒人管，甚至只要以國安理由，就可以打通關，暢行無阻，現在，國民黨失去執政優勢，才知道問題越來越麻煩，顯然，這批貨幣持續放在台灣，也是一個頭痛問題，開始以為北韓幣屬於沒有價值的紙鈔，雖然劉老說；當年運回台灣抵銷北韓所積欠債務，北韓已經誠實告知；鈔票是美國印製，問題是，北韓被經濟制裁，鈔票無法出國門匯兌，無法對國際展開貿易，這堆錢也是沒有用。現在知道可以兌換為數不少的美金，很多人眼睛都亮了，既然知道可以換到美金，國民黨最高層，當然希望順利出脫，這批貨幣當初雖然存放境外中心，還是台灣領土，仍然要受台灣政府管轄，這是無法改變事實，如今換黨執政，國民黨和民進黨是對抗陣營，如何拿到政府高層允許，這才是大問題。

這個問題太大了，所謂高層，可想而知就是最高單位，這件任務走到這裡，完全碰到牆壁，我和阿敏努力幾年，也感到莫大沮喪，以至於2004年一年，完全沒有進展，因為，沒有人願意幹走私，就算走私離開台灣，也無法順利到達南韓首爾，如果偷渡這批貨幣出境，被官方發現，此事可大可小，阿布杜和湯姆斯兩人為了這件事，飛到台灣祕密開了兩次會，代表這批貨物物主的航運公司老闆，在會議中，也不願意負擔這個責任，但是，沒有許可文件，貨幣就出不了海關，不管是空運和海運，都一樣，這是最現實的課題，問題任務終於觸礁了。

湯姆斯和阿布杜在會議中決議，是否可以從國際貨幣銀行發出公文，直接和最高層談判，這也是唯一的方法，醜媳婦總是必須見公婆，把買賣雙方的正式國際合約，和這件公文一併處理，於是，雙方再度約定前往紐約，我也和阿敏一起前往，但是，我因為持用台灣護照，無法進入聯合國機構，只能在萬豪飯店等候。

兩天之後，阿敏和阿布杜終於拿到國際貨幣銀行出具文件，買賣雙方簽好合約，飛往倫敦找國際律師認證，因為，澳洲的原始合約公司湯姆斯，最早拿到世銀委託的本案件標的，當時的認證律師來自倫敦，所以還必須飛往倫敦，做一個律師簽約動作，我和阿敏決定先飛回台灣，等候阿布杜完成文件手續，才接著進行下一步行動。