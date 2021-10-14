美國即將重新成為聯合國人權理事會的成員。前川普政府2018年退出了這個有爭議的機構。

聯合國大會星期四將對18個新成員國加入有47個成員國的聯合國人權理事會進行投票。美國是這18個候選成員國中的一個，只需要簡單多數就能加入。但這18個候選成員國在各自的地區組別中都不會面臨任何競爭，投票結果幾乎沒有懸念。

這18個候選成員國包括阿根廷、印度、立陶宛、卡塔爾和索馬里等。有些候選成員國因為他們本身的人權記錄比其他成員國更具爭議性。

人權觀察聯合國分部主任夏邦努（Louis Charbonneau）說，「今年人權理事會的投票缺乏競爭，是對『選舉』一詞的嘲諷，」「選出喀麥隆、厄立特里亞與阿聯酋等嚴重侵權的國家發出了可怕的信息，即聯合國成員國並不認真對待理事會保護人權的根本使命。」

夏邦努敦促成員國不要對沒有資格的候選成員進行投票。

加入人權理事會的成員國被指望在國內外「推動和保護人權時要堅持最高的標準」。

並不完美的機構

人權理事會的聲譽受爭議，外交官說，理事會就敘利亞等地的戰爭罪行發布了一些重要的強有力的報告，並揭露朝鮮、伊郎和緬甸等國內的侵權行為。但是該理事會經常被批評它對以色列的關注，並接納中國、俄羅斯和巴基斯坦等自身人權記錄很差的幾個國家為理事會的成員。

人權理事會2006年成立，取代功能失常的聯合國人權委員會，後者已經解散。美國前總統布什政府反對加入人權理事會，美國直到2009年才加入人權理事會。當時奧巴馬總統領導的政府表示要從內部努力改善人權理事會。川普政府2018年再次退出了人權理事會。