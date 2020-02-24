武漢肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，為了是否公布病例地點，台北市長柯文哲多次摃上中央，中央流行疫情指揮中心昨天公布全國26例確診分布圖，柯文哲今（24）日被問到中央是不是大轉彎、會不會覺得白挨罵？他說，「我們現在都要順時鐘（時中），不要逆時鐘」，說完大笑不已。

柯文哲之前說不知道24例在哪裡，台北市副市長黃珊珊則說，她是北市防疫指揮官，第24例相關資訊只她知道，對此，柯文哲今天受訪時回應，那個case不是在台北市，既然沒有在台北市，中央的資料就不會給台北市政府，所以黃珊珊不知道，當然沒有辦法告訴他，故事就是這麼簡單。

此外，他說，如公布case在新北市，新北市這麼大，老實講，市府也在討論，如果公布到哪一戶、那一號、哪一樓？這個又太過份了，所以公開透明是OK的，但要公開透明到什麼程度？這個要想一下。

媒體詢問，第27、28例還沒找到感染源，指揮中心還是強調是零星的社區感染，為何中央一直強調零星？柯文哲表示，不用拘泥在名詞，實質內容比較重要，其實到現在為止他覺得都還好，本來他預期會有零星case，完全沒有是不可能的，不要擴大就可以，這是比較健康的防疫戰略。

針對醫護人員沒有經過核准沒有辦法出國，引發一些反彈，柯文哲認為沒有必要，用個案處理，有些跟疫情無關的病理科之類的，平常心就好，至於是否會呼籲市府人員少出國，柯文哲說，看是去哪裡，像美國沒有疫情啊，去北歐也不會感染，只是有些國家去了回來要隔離14天，隔離14天，乾脆不要去好了，何必自找麻煩？並重申平常心就好，到現在為止，疫情控制得還不錯，大概就是這個樣子了。

柯文哲說，如果社區感染到了群聚的程度，北市府應變就會一級開設。