就算共機在過年時間，並未停止擾台行動，台海仍然平靜，加上，部立桃園醫院疫情警報解除，這個舊曆年在台灣，相對幸福，過年期間，來自美國的朋友相聚，談到中台之間的問題，這位朋友與美國政界也有來往，算是知美派，住在洛杉磯，身邊也有不少中國紅二代朋友，他說，習近平越來越學習毛澤東，把生命看成野草，他是否會瘋狂發動對台戰爭，自己也沒保握，加上「武統論」越唱越高調，很多台灣人確實感到戰爭威脅日漸逼近，所以，這篇文章就回答這些憂慮。

第一、牛棚大學畢業的習近平或許不讀書，只能學毛澤東，但是，習近平並不像毛澤東瘋狂，近代史學者都知道，毛澤東在延安時候已經染上毒癮，長期吸毒影響心智，他在莫斯科第一屆的國際共產會議中揚言，不怕第三次世界大戰，因為中國人多，就算發動原子彈戰爭，地球上活下來最多的人是中國人，那時候就是中國統治世界，此話一出，座上來賓異口同聲說，「毛澤東是瘋子」，視人命為草芥。習近平可能愚笨，卻不瘋狂。發動侵略台灣戰爭，死人事小，卻可能要葬送自己的政權，這件事才非同小可，但是，武力威嚇台灣的動作只會變多，不會減少，這些威嚇行為，既是大外宣也是大內宣。

第二、外國媒體認為台海是戰爭熱區，2月初，美國「蘭德智庫」引用了美國激進左派的「戰略收縮論」，這個報告被臆測華府打算拋棄台灣，其實，這種臆測純屬過度憂慮，美國激進左派長期倡議美國孤立主義，不應該插手國際事務太多，應該把預算放在國內的社會福利，但是，這種論調和美國兩黨的政策相反，民間也不完全被極左聲音掌握，「蘭德公司」基於責任，在報告裡面把這類聲音放進來，也只是提供華府參考而已，共和黨一向不甩極左建議，至於這些聲音是否會被拜登執行，仍是未知數，美國現階段對中國政策，仍然是壓制中共，使中共不敢輕啟戰端，為主要戰略。

第三、制止戰爭的力量，美國並非唯一，從歷史上來看，強權互相牽扯的力量大於弱國，不願意看到台海戰爭的國家，不只是美國或日本，韓國，紐澳等國，歐盟國家也不想看到台海不安，或者印太地區動盪，所以，英國、法國的航母在今年紛紛安排日程，到南海或台海巡遊，動機也在此，歷史上，很多小國不被併吞，原因不在國力問題，而是強國的制衡。1831年，荷蘭入侵比利時，英法瑞士都反對，最後逼使比利時保持中立國，1855年挪威保持中立，1867年，荷蘭要把盧森堡土地賣給法國，德國不同意，迫使盧森堡中立化，國際對強權的干預，歷史上歷歷在目，這也為什麼中共要搞大外宣，不停強調台灣屬於中國，很多國家心知肚明，只是看你阿共演戲卻不說破，台灣根本不屬於中國，所以中共才需要大聲嚷嚷，阿共大聲嘴巴說說，國際社會閉上耳朵，不會多說話，但是若要真的動員戰爭，你看歐洲這些國家會不會跳起來，台海戰爭爆發，不只是美日韓紐澳五個國家不安，歐盟國家肯定會跳出來對中共發難。

第四、多數人不知道，制止戰爭爆發的背後力量，其實是金錢，簡單說，就是國際貨幣金融體系，奧地利經濟學家卡爾博藍尼在《巨變》一書中說，1944年，布列松森林會議組成的國際金融體系，或許不是設計為了和平，但是，和平卻變成他的附帶價值，這是戰後穩定世界經濟的機構，讓美元取代黃金，變成穩定世界的力量，簡單說，如果中國執意發動戰爭，那麼，不管輸贏，他的人民幣肯定完蛋，中共一直企圖以人民幣取代美金，那是比中國崛起更大的夢，結論是不可能，原因很簡單，中共不可信，德國戰敗的下場，擺在眼前，日本貨幣被制裁，對中國侵略停頓，只好對美國發動戰爭，習近平不會不知道這些歷史。

第五、中共黨媒說，「台灣的偏安派已經和獨立派合流，台灣已經沒有統獨衝突，只有藍綠競爭」，和平併吞無望，90年以後台灣世代，超過80%認同自己是台灣人，雙重認同只剩30%，多數是五十歲以上，自認中國人已經是稀有動物，台灣人拒絕統一，問題來自中共體制，不是台灣。中共不謀求自身體制改革，卻以為靠武力就可以解決問題，最後結論很簡單，「台灣持續安全」，除非習近平要讓中共倒台，否則不會輕率動武。



共機在過年時間，並未停止擾台行動。作者指出，若台海戰爭爆發，不只是美日韓紐澳五個國家不安，歐盟國家肯定會跳出來對中共發難。示意圖為2018年5月11日由國軍一架F-16戰鬥機與一架軍演中的中國空軍H-6轟炸機並行，擷自國防部