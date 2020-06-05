過去，歐洲國家因為綏靖主義，鼓勵了希特勒，製造出二次世界大戰，如今「習特勒」現在悍然吃下香港，國際上如果還是悶不吭聲，中共得寸進尺，下一個目標就是台灣！圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成

血統和民族，永遠是霸權擴張的藉口，但是，擁有廣大的土地，卻沒有自由的地方，不是我的國家，如果要我選擇，我選擇自由。

台灣的紅色名嘴黃智賢說，中國併吞台灣的理由是，「只要是中國人，就沒有不統一的選擇」，意思就是2300萬人，已經被萬惡的共匪歸類為中國人，就算你自認台灣人，不願意當中國人，也必須被迫歸順。就像現在的香港人，中共制定「一國一制」國安法，喊出「留港不留人」，香港人不想當中國奴隸，只有滾蛋一途。所以，你沒有選擇自由的權利，聽到這種屁話，我只想對她說：「拜託妳多讀書，不然也要多看電視，一個民族多個國家，故事多的是，更何況，目前很多非中國人，也被中國統進去了，西藏、新疆、蒙古，按照妳的理論，是否先讓這些人獨立」。

台灣中國人正在變少

台灣社會還有幾個中國人？根據今年3月瘟疫後的台灣民意基金會民調，自認自己是台灣人來到87%，自認自己是中台人「兩國人」有5%，自認自己是中國人剩下5%，5%中國人要認祖歸宗，現在很簡單，學學「女黃安」勇敢，趁疫投降便罷，卻要87% 台灣人一起陪葬，一起當奴隸，這種邏輯合理嗎？心態更是要不得，同時間，偏藍的政大國關中心民調出爐，自認台灣人來到58%，中台人「兩國人」20%，自認中國人只有10%。中國人在台灣已經是少數，這是事實。如果依照文明社會法則，中國人回到中國居住，名正言順，與領土無涉，應該依照中國和台灣兩國和議，遵循兩國歸化條約，互相遣送才對，其他國家也是依照國際法辦理，給予歸化者處理私人財產時間，只有獨裁霸權土匪，才會說出這種併吞他國領土的爛話，還有一堆傻瓜附和，還假裝居於民族大義、血統親情，骨子裡就是霸權擴張而已，中國要併吞台灣，與血統或者民族大義，沒半毛錢關係，如果說還有第二個理由，那就是中華民國不死，中共就寢食難安，政權不穩，如此而已，這兩個理由是一個目標，拿下台灣稱霸亞洲，威脅美日韓。

讓我們讀一下歷史吧。

蘇台德地區歸屬

中國企圖併吞台灣，有點類似二戰之前，希特勒併吞蘇台德地區，這塊土地位於德國和捷克之間的山脈，從13世紀開始，日耳曼人大量移居此地，在1918年之前，捷克和德國同屬奧匈帝國，捷克斯拉夫人也移居此地，兩個民族人口，在這塊土地上不相上下。但是，一戰結束，奧匈帝國解體，捷克宣布獨立，蘇台德地區也歸屬捷克，1937年，希特勒崛起，並且和奧地利結盟，位居德捷之間的蘇台德地區，成為希特勒稱霸歐洲的試金石，希特勒開始以民族大義鼓吹蘇台德地區的德國人，發展獨立運動，脫離捷克，捷克也不甘示弱，增兵邊界保護該區，兩國因此劍拔弩張，戰爭一觸即發，後來歐洲國家介入調停，希特勒表示，此地的德國人，遭到捷克不公平待遇，蘇台德地區德國人獨立運動，情有可原，並且要求捷克斯洛伐克，必須賠償此地德國人從1918年以來，遭受不公平對待的損失，這項要求，根本強人所難，捷克無法同意，僅接受人口普查後，超過50%以上德國人口地區，領土交還德國，但是，希勒特並不同意，開始派兵到邊界，二戰一觸即發，已經承受一戰痛苦的歐洲國家，不想再掀起戰爭，於是向捷克施壓，並簽屬「慕尼黑條約」，捷克把蘇台德地區交給德國，這就是歐洲「綏靖主義」的開始。但是，德國並不因為拿下蘇台德地區為滿足，1939年，德國立即向波蘭進軍，二戰仍然爆發，中共對台灣的貪婪也是如此，拿下台灣，「留島不留人」是政策，改造台灣為戰爭島，向日韓進軍，控制台海及太平洋，才是中國要併吞台灣的目的，黃智賢說：「中國人沒有不統一的選擇」，那是中國人的事，跟台灣無關。

歐洲國家小看希特勒的野心，1938年，慕尼黑會議上，德國軍方反對希特勒侵略路線的路德維西貝克將軍，向歐洲國家建議，必須拒絕綏靖主義，對希特勒要表達強勢抗議，只要拒絕希特勒勒索，二戰就不會爆發，他們這些反希勒特的將軍，就會發動政變，逮捕希特勒，可惜，歐洲國家領袖只願意息事寧人，出賣了蘇台德地區給希特勒，讓他嘗到勝利滋味，於是得寸進尺，鐵蹄踏進波蘭，二戰終於爆發，這塊地區目前歸屬於捷克，二戰後，400萬德國人離開蘇台德地區，再度回到德國，德國貪婪的下場是一無所獲。

國際上已經看到「習特勒」的中國崛起，紅色擴張主義和法西斯主義同類。過去，歐洲國家因為綏靖主義，鼓勵了希特勒，製造出二次世界大戰，美國更理解這段歷史，自然不會再度犯下錯誤，「習特勒」現在悍然吃下香港，國際上如果還是悶不吭聲，中共得寸進尺，下一個目標就是台灣！看看這些紅色名嘴的嘴臉，沒衛生加上沒知識，應該看看中國旅美作家余杰的書，這位受到中共迫害的文人說，「此生不當中國人」，即便流亡世界，無家可歸，當「世界人」還比當中國人更值得尊重。