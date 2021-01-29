日治時期，日本的現代化水準遠遠高過之那。儘管日本人的統治非常嚴厲，台灣人卻有學著守法、正直、禮數、衛生等進步的社會規範和科學。圖為日治時期1910 年代發行的明信片，女學生下課後，人手一傘走出校門，穿著臺灣衫褲，足蹬小腳緩步而行。擷自中研院台灣史研究所網站

在一擺小型飲酒會，陳永興醫師問講：是按怎香港的青年人，在雨傘革命和反送中運動，攏會當遐勇敢上街頭抗爭，啊台灣的青年人若像看祙出有彼種大規模持久鬥爭的勇氣？

台灣新社會智庫出版的2020年12月份《新社會》71期，前香港學生領袖張崑陽，發表一篇《初生的香港民族：從英殖到反送中運動》，就香港歷史的發展，將香港民族意識的形成到民族出世作介紹。讀起來，台灣人和香港人有真相像的被殖民歷史，和台灣民族的形成有真類似的發展軌跡。

英國在1841第一次鴉片戰爭，自清國取得香港島，正式殖民香港，發展航海貿易。在第二次鴉片戰爭，英國在1860閣取得九龍，並且在隔冬建造天然水深港闊的維多利亞港，生意人包括鴉片商，漸漸將香港發展做和東方自由貿易的營運中心。1898年7月初1英國和清國達成協議，將新界租予英國99冬。香港島、九龍和新界構成今仔日的香港。

香港人在英國150冬外久的殖民統治歷史下，被看待做之那人，事實上，卻對之那內部所發生的代誌，並無和之那人有仝款的經驗和感受。當香港經濟起飛成做亞洲四小龍之一的時陣，之那國內卻是多災多難。英國殖民政府在香港採取相對地較開放的統治手腕，予香港有等於自治領域的社會運作，在經濟、政治和文化形成一個共同體。

香港共同體的實質運作，自然促成思想先進的社會菁英思考「本土主義」。在1925的「省港大罷工」，當時「聯俄容共」的之那國民黨，呼籲香港「愛國」工人離開香港，企圖擾亂殖民政府的運作。經過香港本土精英的努力，制止國民黨特務滲透香港社會，才降低罷工的影響。1957在香港工業展覽會開始出現「香港製造」的概念，無像過去攏寫「之那製造」，而且開始有「香港人用香港貨」的本土化口號。1967開始出現鼓吹「新加坡模式」對香港人上有利的聲音。1969有香港大學學生，寫文章批判「思念祖國」的其他同學，反對怹咁哪關心遙遠的之那，卻忽略腳踏實地的香港人事務。

掌握自己前途 要有做主人的強烈意志

作者張崑陽在伊的文章內感慨講：經過對本土研究的重視和重新發掘資料，大家才拍破過去長期錯誤的迷思，無閣認為本土意識是近十冬才出現的觀念。所以，伊問講：是按怎初期的本土意識無法度發揚，擴大社會認同哩？伊認為：這是香港人思想上無經過「解殖」，無自己做主人的強烈意志。結果，「之那人認同」在社會猶原普遍存在，「香港人意識」並無突顯，所以無強烈要求，要掌握自己香港的前途。

自80年代開始談香港主權移交，英國政府完全忽略香港人的情緒和意見，無任何制度或公投形式予香港人表達自己的看法。殖民政府完全祙干涉之那共產黨綁匪在香港的椪風宣傳和操縱輿論，「炎黃子孫」、「龍的傳人」、「回歸祖國」等之那落伍傳統血緣概念的注入，更加混亂香港人的身份認同。無力改變主權移交的命運，予真濟香港人自我洗腦，將「回歸祖國」的驚惶轉化做期待之那民主化。所以，在1989的天安門屠殺，有100萬香港人行上街頭，聲援在天安門的學生，變相強化了香港人的之那認同，期待之那早日變做民主國家。

政治文化落伍獨裁的之共綁匪所承諾的「一國兩制」，注定帶來悲劇。「回歸祖國」是經由表面上可以實行高度自治的「香港政府」，來保障「一國兩制」50冬的承諾。總是，欠缺堅強香港主體性的公職人員所組成的「香港政府」，在之共綁匪的操縱下，一步一步墮落做買辦集團。香港政府的運作不斷受著之共綁匪的黑手干涉。無力堅持香港人期待的「自治權」，來維護怹在殖民統治時代所培養的生活方式和價值觀念。

政治上和社會上爆發的矛盾，激發了香港人的反感，凝聚香港人的團結。經過「2012國民教育事件」和「2014雨傘革命」，香港人才發現怹呣是之那人，原來粗淺的本土觀念才疊高構成清楚的民族意識。在「2019反送中運動」一連串殘暴的鎮壓和逮捕，通過的「港版國安法」完全忽視「一國兩制」，強迫香港人必須放棄西方自由、民主和人權價值，香港民族才掙扎出世：香港人著建立真正屬香港人的國家。

清國嘛是因為戰敗，將台灣割予日本，台灣人在50冬的殖民統治中間，「之那人認同」的祖國幻想嘛是普遍，「台灣人意識」嘛無堅強，咱嘛會當講，日治時代的台灣社會運動並無認真「解殖」，致到，在大戰結束之時，台灣人並無強烈要求台灣獨立，所以，美國選擇同意蔣介石將台灣還之那。台灣「回歸祖國」狗去豬來的悲劇，著是今仔日香港人可預料會拄著的淒慘苦境。「二二八民族屠殺」予咱醒悟：台灣人著建立真正屬台灣人的國家。台灣民族在遮形成。

台灣最後並無歸之那，因為之共綁匪推翻國民黨政府，成做之那的新政府，而且閣派兵介入韓戰。在這款國際局勢下，美國主導的戰後和約，故意安排予台灣地位未定。總是，台灣人不幸繼續陷在蔣介石流亡集團的恐怖統治。失去母國的蔣介石之那黨集團，成做竊佔台灣的赤藍統治族群。怹建構假「之那民國」體制，來施行對在地台灣人的壓迫和剝削。台灣人在「半解殖」的社會意識下，推進民主運動，藉著在地人口優勢和赤藍集團無法度取得原母國的充分援助，本土的民進黨等於成功取得在赤藍殖民體制的「高度自治」。

理論上，民進黨可以掌握機會有效推動「台灣化」、為台灣民族獨立鋪路。愛爾蘭、芬蘭、波羅地海三國、克羅埃西亞、蘇格蘭等，怹掌握相當權力的本土政黨或議會，攏運用機會認真推本土化。真可恨，蔡英文卻親像林鄭月娥，甘願墮落做外來體制的買辦。

回答頂面陳永興醫師的問題，著會順續回答：為什麼蔡英文的民進黨，會背離民族去做赤藍體制的買辦。

英國的文明水準超越之那逐濟，殖民政府在香港閣是採取相對地較開放的統治手腕，予香港有等於自治領域的地位。150冬外的殖民統治環境，予香港人吸收著進步社會的運作和價值。之共綁匪竟然要野蠻剝奪香港人這種的生活方式，當然引起大規模激烈的反抗。

台灣卻顛倒反，日治時期，日本的現代化水準遠遠高過之那，儘管日本人的統治非常嚴厲，台灣人卻有學著守法、正直、禮數、衛生等進步的社會規範和科學。在赤藍殖民體制下，台灣人求生存必須降低現代社會文明標準，真濟精英墮落自己來適應統治環境的落伍和腐敗，來求發展。墮落的民族只求動物性的滿足，祙有大規模追求民族理想的動力。這是台灣民族運動目前上需要民族主義來排除的阻礙。



作者認為，中國政府竟然要野蠻剝奪香港人這種的生活方式，當然引起大規模激烈的反抗。圖為2019年6月9日香港反送中運動，銅鑼灣怡和街的遊行情景，擷自維基百科，公有領域