美國總統川普為使用「中國病毒」一詞辯護，他說，這是因為中國政府散佈病毒是美軍傳給中國的不實信息，而他的說法指出病毒來源，這是「非常準確」的。圖／取自白宮網站

美國總統川普星期二為使用「中國病毒」一詞辯護。他說，這是因為中國政府散佈病毒是美軍傳給中國的不實信息，而他的說法指出病毒來源，這是「非常準確」的。

中國外交部發言人趙立堅上週在推特上指責美國政府隱瞞疫情，並說新冠病毒可能是美軍傳到武漢的。美國政府提出抗議，稱中國政府散佈荒誕謠言。在此之前，中國政府對美國政要使用「武漢病毒」、「中國病毒」等說法以及批評中國隱瞞疫情的言論表示了強烈不滿，認為這是「詆毀抹黑中國」。

川普總統星期一晚間發推誓言美國將戰勝新冠病毒疫情。他在這條推文中使用了「中國病毒」的說法。他的推文說：「美國將強力支持那些行業，如航空行業等，他們尤其受到中國病毒的影響。我們將比任何時候都更強大。」

中國外交部發言人耿爽星期二在北京的例行記者會上在例行記者會上說，世衛組織反對將病毒同特定國家、地區相聯繫，反對搞污名化，「我們敦促美方立即糾正錯誤，並停止對中國的無端指責」。

川普總統「中國病毒」的說法在美國國內也受到很多批評。批評者認為這種把病毒與國家、民族或地域結合在一起的名稱是污名化，會助長針對華裔和亞裔的種族主義。

在星期二白宮記者會上，記者向川普總統問中國和「其他人」對「中國病毒」一詞的批評。川普總統回答說：「中國推出不實的信息，說我們的軍隊把這個(病毒)傳給他們，這是不實的。我決定，無須爭論，我只須按照它的來源稱呼它，它是從中國來的。所以我認為這是一個非常準確的術語。」

他說：「但是，我不讚賞這樣的事實，那就是，中國在說是我們的軍隊把它傳給他們的。我們的軍隊沒有傳給任何人。」

川普總統否認他使用這種術語是污名化。他說：「不，我不這樣認為。我認為說我們的軍隊把它傳給他們，這才是製造污名。」