香港民意研究所「我們香港人」計劃，最近首次進行有關香港移民潮的民意調查，結果顯示，65%的受訪者對香港未來政治環境無信心。示意圖／Pixabay

香港近兩年經歷反送中運動以及北京實施《港區國安法》，觸發新一波移民潮。據統計去年經電子轉帳（EFT）方式，由香港銀行體系轉移至加拿大銀行體系的資金超過347億美元，創2012年有紀錄以來新高，相當於香港銀行體系約1.9%存款外流。

兩項民意調查顯示，超過20%及30%的受訪者有計劃永久離開香港以及移民海外，其中一項民意調查顯示，65%受訪者對香港未來政治環境沒信心，學者分析，調查反映實施國安法並沒有為香港帶來穩定。

香港2019年經歷最大規模的反送中社會運動，至去年6月底，北京首次繞過香港本地立法程序，直接在香港實施《港區國安法》，觸發新一波移民潮，引起各界關注。

移民潮引發退學潮

香港《明報》一版頭條報導，不少香港人舉家移民或送子女出國讀書，多間名校近日公佈，接受新學年插班申請。

路透社引述加拿大金融監管機構數據顯示，2020年由香港銀行體系流向加拿大的資金超過347億美元，折合高達436億加元（約2,693億港元），較2019年增加約一成；數字亦較2016年增激46 %，創2012年有紀錄以來的新高，相當於香港銀行體系約1.9%存款外流，也是首次有數據顯示香港出現「走資潮」。

加拿大反洗黑錢部門加拿大財富交易及分析中心（FINTRAC）發言人向路透社表示，相關數據只是反映一部分從香港合法流入加拿大的資金，未包括1萬加元或以下的轉帳、虛擬貨幣交易，以及其他金融機構之間的交易。

香港民意研究所「我們香港人」計劃，最近首次進行有關香港移民潮的民意調查，3月15至18日在網上進行相關調查，透過電子郵件接有5,697名12歲或以上的香港市民回應。

結果顯示，65%的受訪者對香港未來政治環境無信心，有信心的受訪者有25%；對於香港人未來享有的個人自由，64%受訪者表示無信心，有信心的受訪者為29%；至於香港的經濟前景，52%受訪者表示無信心；有信心的受訪者有24%。對於香港人的移民意欲，調查問及受訪者現時有沒有計劃永久離開香港，有21%受訪者表示，有計劃永久離開香港，而無計劃離開香港的受訪者有69%。

問及促使市民設法永久離開香港的主要原因，38%受訪者表示個人自由；17%表示香港的政治；個人生活水準及家人的前途，都有11%受訪者認為是永久離開香港的原因。

香港民意研究所「我們香港人」計劃名譽總監、時事評論員黃偉國表示，香港由1980年代中英談判主權移交問題，開始爆發移民潮，至2020年7月1日國安法生效「新香港」成立之後，調查結果顯示非民主派支持者當中，有14%表示有計劃永久離開香港，反映實施國安法並沒有為香港帶來穩定。

香港中文大學社會科學院客席講師葉國豪表示，港人移民潮這個議題非常重要，尤其過去幾年香港政治環境出現重大變化，香港人下一步如何抉擇值得關注。

葉國豪表示，調查結果很清晰，港人對香港未來的政治環境、個人自由及經濟前景等都較為悲觀，尤其以民主派支持者對香港未來政治環境更悲觀，他又表示，民調反映只有不夠一半的非民主派支持者對中國政治環境有信心，在香港同類調查中較為少見，對移民意欲的影響值得關注。

葉國豪說：「很多的研究者，或者很多覺得香港過去10年政治光譜有很大的變化，除了傳統的所謂民主派或者所謂的建制派，我們多了一個譬如說2016年之後多了個本土派，很多特別是過去10年很多年青人，可能對中國內地的政治發展有他自己不同的看法的，所以我覺得這條題目特別值得拿出來討論，怎樣會影響到計劃移民的（人）的影響。」

21%市民計劃移民值得關注

葉國豪表示，移民是一個痛苦的決定，要離開自己熟悉的環境、職業，是人生好大轉變，甚至往往是「向下流動」，很多專業人士移民之後，未必可以從事原本的工作，調查顯示21 %的受訪者有計劃移民，即使非民主派支持者中亦有14%有計劃移民，他認為「是一個不好的訊號」，值得重視，因為人才流失會影響經濟發展，亦會對政府管治不利，但是香港政府似乎不太重視。

葉國豪說：「總體有超過5分之1、即是21%，即是民主派的受訪者加上非民主派的支持者、受訪者，加起來有5分之1，還有想著計劃可能準備（移民），這個比例其實是值得我們重視的，這個比例其實不算低，因為很多人真的覺得對現狀不滿，政治不滿、經濟前景不滿，他可能會抱怨、可能會想著要離開香港，但是你要真的開始準備，或者真的各方面要開始預備，代表他對香港的前景或者香港的發展，其實真的很失望的，所以才會這樣做，你可以看到連非民主派的朋友、受訪者，都有14%、即是7分之1，其實我覺得都很多的，整體來看，雖然他們（有意移民）的原因是不一樣。」

這次移民潮或不會再回流

葉國豪分析，香港本身是移民社會，過去數十年每有政治動盪例如八九民運及九七主權移交等，都會出現移民潮，他認為九七移民潮主因之一，是香港人擔心中港兩地經濟制體不同，不過，2003年之前的香港相對穩定，北京較少插手香港事務，令人覺得「香港仲系香港」（香港還是香港），因此不少移民海外港人回流。

葉國豪認為，從今次民意調查發現，新一波移民潮可能與以往不一樣，港人移民後未必會回流，因為政治、言論空間已不同，而調查期間正值中國人大修改香港選舉制度，結果反映市民對民主發展的不滿。