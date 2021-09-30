在悲情的黨外時代，有所謂的『民主假期』。那就是在半真半假的民主選舉時，民主鬥士可以在這段時間稍微大膽地，突破一點點白色恐怖的禁忌，喊出平常說不得的心聲，岀一口鳥氣。我們常常聽到『勇敢的台灣人』的口號。雖然喊得響亮，但心中不免產生疑問：台灣人勇敢嗎？怎麼樣勇敢法？又常常聽到『偉大的台灣人』。不管喊得多大聲，我又不免懷疑：台灣人偉大嗎？怎麼個偉大法？我們當然知道這是選戰時鼓舞士氣的口號，勇敢不勇敢、偉大不偉大，值得研究，但只有三個字很明確，那就是『台灣人』。大家可能不知道或者忘記了，在白色恐怖年代，『台灣』這兩個字，就是個禁忌。聽在中國人耳中很刺耳。警總、抓耙子一聽到這兩個字，耳朵就會豎起來。敢公開喊『台灣人』或自稱『台灣人』，偉不偉大不知道，但勇敢是絕對稱得上的。

至於平時也常聽到的『台灣文化』、『台灣精神』，同樣引人深思。甚麼是『台灣文化』？甚麼是『台灣精神』？甚麼是『台灣魂』？這些問題，無時無刻不橫梗心中，縈繞不去。9月28日，莊萬壽教授捐款給台教會創設的『台灣精神獎』第一屆頒獎禮，見諸報端，更加引人注目深思。莊萬壽教授不但學問淵博、思想深刻，而且是充滿正義感，熱血澎湃的實踐者。他對中國史和中國文化的研究之精深，著述之多，少有人能夠企及。我讀書很少，但讀過他所寫的《中國論》、《台灣論》和《中國民族主義與文化霸權》副標題《儒教及其典籍之解構》。其中尤以《中國民族主義與文化霸權》一書，對中國這隻恐龍的解剖，有如庖丁解牛，游刃有餘。從這本書可以看到，整個中華帝國史，就是一部少數民族的吞併史、滅族史。台灣在1945年美國把託管權交給風雨飄搖的『中華民國』之後，進入『中國文化』的暴風圈。1947年就發生二二八種族大屠殺。1949年『中華民國』被『中華人民共和國』所推翻滅國。蔣介石國民黨軍隊敗退台灣。台灣更進入黑天暗地的『中國文化』蛇腹中。國民黨據台史，可以說是一部『中華帝國滅台史』。連『台灣』二字，都成為禁忌，更別談甚麼『台灣文化』、『台灣精神』。中國文化就是連『台灣魂』也要消滅的一種霸權文化。今天要提倡『台灣精神』，就非得從『中國霸權文化』的蛇腹中突破求生不可。

『台灣精神獎』 意義非凡

莊教授在民報當天有一篇專欄，提到台灣人在中國霸權的威脅下，缺乏心防、敵我不分、國家認同不足、命運共同體凝聚不足，令他非常擔憂。所有這些問題，都可以歸咎於『中國霸權文化』對台灣人的洗腦教育造成的。我們都知道，蔣介石國民黨政權用心惡毒，把師範生當洗腦工具在教育。以前曾聽到一個台師大畢業的朋友說，他們在新生訓練第一天，就全體被加入『中國國民黨』了。免學費便像是簽了賣身契。有幾個台灣人能勇敢拒絕呢？

知道中國教育對台灣人的荼毒，難為了在台師大當教授的莊教授，但是他面對中國文化霸權，從來不會退卻。現在他從微薄的教師薪資中，捐出對他來說是一筆鉅款，創辦史無前例的『台灣精神獎』，意義非凡。他很客氣地點岀，台灣今天令人擔憂的病態，台灣教育沒有改革，完全執政的民進黨蔡英文政府，難辭其咎。

看到民進黨花兩億拍一部《斯卡羅》。儘管被宣傳得沸沸揚揚，一片叫好。但是對一個完全由虛構的蝶妹當主角串演出來的『擬歷史』大河劇，看過以後覺得不痛不癢。『一粒喇仔 煮一鼎湯』。就是我的觀後感。對台灣人的『台灣精神』、『台灣魂』沒有深刻的刺激和建樹。為什麼放著可以用執政權全力推動的『台灣精神』反洗腦教育不做，卻去花大錢搞這麼一個花俏的『擬歷史』大河劇？民進黨醒一醒吧！台灣人醒一醒吧！學一學莊萬壽教授吧！