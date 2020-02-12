中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（12）日宣布，撤回昨天陸委會公布中配子女入境管制措施，不具我國國籍的中配子女，仍滯留在中港澳者，不同意入境。圖／擷自疾管署YouTube

中國武漢肺炎（COVID-19）疾情持續擴散，陸委會昨天宣布有條件開放中配子女來台，引發民眾反彈，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（12）日下午宣布，撤回昨天公布中配子女入境管制措施，不具我國國籍的中配子女，仍滯留在中港澳者，不同意入境。

陸委會昨天下午宣布，基於人道考量，12日起中配子女准予入境，但須居家檢疫14天，昨晚又緊急說明，中配子女入境須為原居住台灣者，且「未成年」、並在「中國親人無能力照顧」、「父母皆在台灣」的中配子女，經專案審查後准許入境。

指揮中心今天下午召開記者會，陳時中表示，可以理解陸委會收到許多人陳情希望回台的心情，但考量中國疫情發展、降低疫區人員流動、保護國人進行調整，撤回陸委會昨天公布所有相關中配子女回台入境管制措施，但若具有我國國籍者不受影響。

陳時中說明，防疫有三個原則，若人在台灣，醫療絕對無差別待遇，在台灣生病，只要能夠醫的，一定全力救治，不管是誰；關於居家檢疫、居家隔離，也是無差別管理，不會因為身分而有管理上的差別，但是在邊境管制，就必然有差別，最大的原則是「國人優先」，在「國人優先」的前提下，才撤回不具本國國籍者，在中國的台商仍有很多具有本國國籍，清明節即將又有一波返台祭祖等活動，若現在任意開放邊境，擔心防疫量能會不足。

陳時中指出，目前台灣居家檢疫、居家隔離，一天近5000人，檢疫14天期間要不斷追蹤，在沒有增加的情況下，每天最少是7萬人起跳，有7萬人每天要去注意他的行蹤，況且現在還有人在「趴趴走」，若不能把社區防疫做好，沒有顧及量能而增加負擔，並造成破口，這樣的政策需要檢討。

在檢驗量能方面，他說，由剛開始的一天380人、520人，到現在是1010人，但送驗必須「雙採陰」（二次採檢陰性），若沒有整備好，量能也會出問題；而醫療量能，能負壓隔離病房是1100床，目前醫療大約用掉4成，必須保留未來增加的需求。