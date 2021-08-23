香港信報《林行止專欄》作者林行止於7月29日宣佈封筆，表示這是在健康條件尚可並在大環境仍有選擇自由之下作出的自由選擇。

這天是中共八一建軍節前夕，但是並非意味著筆桿子鬥不過槍桿子，而是香港恆生指數暴跌一千點之後。

香港信報（財經新聞）創刊於1973年，林行止先生親自擔任總編輯與主筆，每天親自寫一篇等於社論的《政經短評》。1997年以後改寫為專欄，顯然也做出時代的區隔。2006年香港首富李嘉誠小兒子李澤楷購入香港信報，但是林行止繼續執筆寫專欄。這次在大環境仍有選擇自由之下做出封閉的決定，可圈可點。第一，目前香港正在大興文字獄，但是暫時還不會降臨到他的頭上，這樣說沒有違背事實，也沒有得罪當權者。第二，胡適說過，在中共治下，人民沒有不說話的自由；現在可以封筆，以後也許連封筆的自由都沒有，當權者強迫你吹捧他們，如果你拒絕，他們會寫好讓你簽名，甚至不必簽名就用你的名字發表。

然而林行止的最後一篇專欄題為〈制度有異股市殊途、嚴守法度港股永生〉，顯然他已經看到香港的股市危機將影響到香港金融中心的地位，嚴守法度是他的殷切期望。這一個月來中資與外資正在不斷掏空港股，資金外流導致股市暴瀉，就是因為習近平無情打壓中國企業與經濟，以及將在香港實施北京的《反外國制裁法》。最後這個反制近日在香港推行緊急剎車，但也是權宜之計，就如暫停送中條例卻來了更大的國安法。香港股市每次的反彈都是資金趁機進一步脫逃的機會。毛澤東說過，景陽岡的老虎，你叫它不要吃人是不可能的，香港前途仍然搖搖欲墜。

中國不可信 英國不可靠

我於1983年9月到1986年3月在信報擔任評論版編輯，以凌鋒為筆名每天一篇的《人在香港》專欄則寫到1988年2月底。林行止先生給我這個機會讓我一輩子都有感恩之心。這一段工作對我受益匪淺，除了接觸許多政經評論之外，因為正值中英談判香港前途問題之時，林先生提出「香港本位」、以香港利益為出發點的設想，正是後來香港本土主義的老祖宗，而他對「中國不可信，英國不可靠」的論斷正是對香港前途最清醒的認識。正是那個時候每天一篇社評對香港社會，尤其是工商界的影響力，劉紹銘教授後來稱之為「香港第一健筆」。

林行止雖然有自己的意識形態，但是他招攬來的評論版專欄作者卻是兼容並蓄，例如有我這個右派，也有艾凡（後來做了全國政協委員劉迺強）的左派；甚至身在美國的國民黨降將張治中三女婿趙景倫也每星期一篇文章吹捧中國；後來擔任鳳凰衛視總編輯的極左派阮次山也寫過一段時間評論。當然，根據香港社會的氛圍，反共的還是多數。我也是因為玩股票發現這份財經報章居然有那樣多的精彩政治評論文章而去投稿，最後還去報社任職。

任職期間我還欠林先生一個人情，內心一直不安。那就是1984年他出版了《香港前途問題的設想與事實：信報政經短評選集》，他在第一時間給了我一本，並且希望我能給他寫一個書評，我卻一直沒有寫。原因是我迂腐到覺得在信報打工而介紹老闆的書有拍馬屁之嫌，在猶豫一陣之後，別人的書評全出來了，我就更難寫，就此作罷。不過林老闆從來沒有在提過這事情。

歷經磨難 堅守立場

近日讀到啟思出版社年前在 《思源》2012第一期以 〈月旦政經40年 凌雲健筆意縱横〉為題專訪林行止的文章，由眾新聞獲牛津大學出版社及啟思出版社授權轉載，於今年8月21日刊出。當年我知道林行止是從中國出來的，所以對中共有相當認識；看了這篇，才知道他的父親在香港，母親被中共懷疑為共諜而逮捕，家裡東西全部被偷光，親友避之則吉，他與3個弟妹流落街頭，以撿破爛為生。歷經磨難，才能在後來的動盪環境中保持定力，堅守立場。

香港蘋果日報關門，林行止封筆，黑暗籠罩，連香港的中共地下黨員、中共外圍組織民建聯的創黨人曾鈺成也大呼overkill（超殺）。習近平這頭戰狼繼續吃人吧，我就不信他不會不受到報應！



目前香港正在大興文字獄，香港蘋果日報關門，林行止封筆，黑暗籠罩。示意圖／擷自網路，民報合成