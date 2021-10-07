高鐵宜蘭站站址爭議不斷，許多民眾都希望高鐵站離自己的家愈近愈好，但高鐵軌道最好不要經過我家；如同要求母雞會生雞蛋就好，最好不要放雞屎；許多政治人物為了選票也強力要求高鐵設站在自己的選區；至於炒地皮等等傳聞已經是台灣政界幾十年的老話題，有幾十證據說幾分話，民主社會毋枉毋縱。

宜蘭高鐵站到底要設在哪裡，現在已經淪落到部落政治水準的爭執了，從民眾到各級民意代表和政府官員已經沒有站在台灣整體國土規劃的制高點來思考這個問題，現在搞成部落政治，只看到大伙為了自身利益相持不下，代表台灣民眾的水準仍然有待提升，民主政治下，有什麼樣的民眾，就有什麼樣的政治人物，包括作者我自己都不要自以為很高級，以為錯都是別人的錯。

建議蔡總統以總統和執政黨主席的身分，站在台灣整體規劃的立場，謀求全台灣民眾的福祉，謀求東台灣民眾的福祉，謀求所有宜蘭民眾的福祉；蔡總統已經不需要再選舉了，期待蔡總統可以跳脫狹隘的地方利益的考量，計利當計天下利，計利當計萬世利。

沒有一個方案可以讓所有的人都滿意，讓所有的人都滿意也沒有任何意義，北宜高速鐵路需要趕快定案、趕快規劃、趕快施工，才能早一天通車營運，這才是宜蘭民眾之福、東部民眾之福和台灣人民之福。