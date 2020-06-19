520是什麼節日？我幾乎忘了。據舊聞報導，今年520是這個國家開國109年第15任總統的宣誓就職日，留著高中生髮型，穿著黑西裝、黑長褲、黑皮鞋的女總統，自信滿滿的走入禮堂，帶著文武百官，齊唱「蝦米煮麵，豬腳滷蛋」後，向一位被稱為「國父」的遺像行三鞠躬禮，宣誓就任「爾歐西」總統。

當蔡英文舉起蔣介石從希特勒學來的手勢，向孫文遺像宣誓時，我看到孫文在笑，「Miss English Tsai, are you joking? 妳是本黨革命同志嗎？我哪是妳的國父？妳這位LSE博士，歷史是怎麼讀的？」

孫中山不是中華民國的國父，這是歷史常識！如果中華民國有國父，袁世凱比孫文更夠資格，是他逼迫清廷退位的，由他取代孫文出任臨時大總統是民初革命派的共識。1913年10月 6日，中華民國參眾兩院投票選舉總統，孫文在第一輪投票慘遭淘汰，袁世凱在第二輪以500票的7成得票率，當選中華民國第一任總統，從來沒有當過一天中華民國正式總統的孫文，至今仍是很多台灣人頂禮膜拜的國父，但是他沒「蔣公」偉大，國父廟比蔣公廟小，孫的頭像印在百元鈔，千元大鈔是蔣的頭像，身價比蔣低十倍，國民黨大小眼，歧視他們的國父。

孫中山是台灣的朋友，他曾經來台灣作客，1900年訪問台灣，總督兒玉源太郎交代民政長官後藤新平負責接待，孫希望趁北方義和團之亂，日本能出兵廈門，他則在惠州起義，兒玉認為此計可行，孫允諾只要日軍佔領廈門，就將廈門割讓給日本作為交換條件，無奈日本內閣改組，兒玉突接到命令，「時機尚未成熟，不可貿然行事。」孫的希望落空。

持有美國護照的孫文，有不少日本鐵桿粉絲，擔任民國臨時大總統時，他的祕書池亨吉是日本人，二次革命失敗後，協助他逃亡日本也是日本人梅屋庄吉。落難日本期間，生活費概由九州實業家安川敬一郎負擔。風流的孫中山在日本還有個小三大月薰，生了一個女兒名叫宮川富美子。與日本政界頗有交往的孫文不認為滿蒙是中國的疆土，對台灣屬於日本，也無異議，如果他重返世界，見到台灣人稱他為國父，孫文學醫開過西藥房，大概會開藥給這類頭殼壞掉的台灣人。

孫文是中國國民黨之父，之所以成為國父，此乃「黨國」體制使然，在這種體制下，中國國民黨＝中華民國，黨父＝國父，原本與孫中山淵源不深的蔣介石，被孫任命為黃埔軍校校長，成功的把孫的大弟子汪精衛排擠出權力舞台，成了嫡系傳人，把孫推上神壇，1929年蓋了中山陵，1946年蔣下令炸毀汪的墳墓。DPP當權派繼承的不是1912年北洋的民國，而是國民黨1927年南京的「黨國」，我們從以往中華民國總統的就職日期、儀式與誓詞，即可一目瞭然。

孫中山（中華民國臨時大總統）

時間：1912 年1 月1 日

地點：南京兩江總督署

誓詞：傾覆滿洲專制政府，鞏固中華民國，圖謀民生幸福，此國民之公意，文實遵之，以忠於國，為眾服務。至專制政府既倒，國內無變亂，民國卓立於世界，為列邦公認，斯時文當解臨時大總統之職。謹以此誓於國民。

袁世凱（中華民國第一任總統）

時間：1913 年10 月10日

地點：北京紫禁城太和殿

誓詞：余誓以至誠執行大總統之職務，謹誓。

蔣介石（中華民國第六位總統）

時間：1948 年5 月20日

地點：南京國民大會堂

誓詞：余僅以至誠，向全國人民宣誓。余必遵守憲法，盡忠職務，增進人民福利，保衛國家，無負國民重託。如違誓言，願受國家嚴厲之制裁。謹誓。

蔡英文（第十五任中華民國總統）

時間：2020年5 月20日

地點：台灣總統府

誓詞：余僅以至誠，向全國人民宣誓。余必遵守憲法，盡忠職務，增進人民福利，保衛國家，無負國民重託。如違誓言，願受國家嚴厲之制裁。謹誓。

孫文與袁世凱宣誓就職的日期、地點與誓詞，均不一樣。1912 年元旦當天孫由上海搭乘火車抵達南京時已經是半夜，因此，就職典禮從11點開始，蔣的就職典禮則是在上午舉行。蔡英文的520，就職儀式跟72年前蔣介石的520，幾乎一模一樣，誓詞完全相同。

1948 年5 月20日上午10點5分，身穿藍袍馬褂禮服的蔣介石，步入禮台，樂隊奏樂，身穿軍服的副總統李宗仁，有如蔣的副官，尾隨之，蔣步上禮台，李立於蔣左後方約5米處，隨後蔣率文武百官，唱國歌，並向國旗及國父遺像行三鞠躬禮，蔣面對國旗及國父遺囑，高舉右手，在監誓人監誓下宣讀誓詞。

蔣介石當選總統，選舉只不過是形式，宣誓就職是黨國劇場龍袍加身的一場秀，獨裁者何須遵守憲法？國家是蔣家的，舉國臣民皆為蔣家奴僕，連上校升少將，蔣都要親自面試，駐外大使均須通過宋美齡英文口試，蔣要槍斃誰就槍斃誰，憲法於他何有栽！以其說中華民國在台灣，不如說蔣朝在台灣（Chiang Dynasty on Taiwan）。

蔡英文的就職儀式，係根據蔣朝制定的法律行事，1954年5月8日，立法院三讀通過《總統、副總統宣誓條例》，該條例如下：

第一條：總統副總統宣誓，依本條例之規定。 第二條：總統副總統宣誓，於總統就職之日行之。 第三條：總統之誓詞，依憲法第四十八條之規定，誓詞如左：「余謹以至誠，向全國人民宣誓，余必遵守憲法，效忠國家，如違誓言，願受國家嚴厲之制裁，謹誓。」 第四條：總統副總統宣誓，於中央政府所在地以公開儀式分別行之，由大法官會議主席為監誓人。 第五條：總統副總統宣誓時，肅立向國旗及國父遺像舉右手同上伸直，手掌放開，五指拼攏掌心向前，宣讀誓詞。 第六條：總統副總統宣誓後，分別於誓詞上簽名蓋章，送監誓人之機關存查。 第七條：本條例自公布日施行。

看到沒有？總統的就職儀式與宣誓詞是由黨國憲法規定的，必須向黨國的圖騰宣誓效忠，在威權時代選擇服從的黨國之女蔡英文，拿車輪牌旗、唱黨歌、恪遵黨國憲法，相當自在，拿綠旗反而顯得很不自在，她能為台灣正名嗎？恐怕很少台派有這種期待。

蔡英文是中華民國第15任總統，15任是怎麼算出來的？答案如下：

蔣介石 1－5任（1948－1975）

嚴家淦 第5任（1975－1978）

蔣經國 6－7任（1978－1988）

李登輝 7－9任（1988－2000）

陳水扁 10－11任（2000－2008）

馬英九 12－13任（2008－2016）

蔡英文 14－15任（2016－ ）

根據國民黨的歷史課本，蔣介石是中華民國行憲第一任總統，但是按照黨國憲法，蔣只能幹2任，為何幹了5任？原因是「蔣公」居功厥偉，是「人類的救星，世界的偉人」，除了他以外，誰夠資格當中華民國總統？當時的老國代都按照下列名人投蔣總統一票：趙元任、趙麗蓮、吳三連，因此老蔣當了五任，小蔣當了二任。蔡政府的行事曆今年是民國一○九年，中華民國歷史如此悠久，為何只有7位總統？其中有四位是中國人，三位是台灣人。袁世凱、黎元洪、馮國璋、徐世昌、曹錕，以及蔣下野後代理的李宗仁，難道都不算是中華民國總統？

蔡總統在520演說中說，這是中華民國史上，最特別的總統就職典禮。過去七十年來，中華民國台灣，歷經一次又一次的挑戰，終於走出獨裁體制的幽谷。文青式落落長三流的演說稿，我實在看不出她的就職典禮有何「特別」之處，倒是看出蔡的歷史觀：中華民國雖在支那死了，1950年卻在台灣神奇復活，過去70年來，多虧KMT致力政治改革，中華民國台灣爬出獨裁體制的深谷登上民主高峰。蔡打敗韓天大聖後，接受BBC採訪，告訴記者，她的國家叫作「中華民國台灣」，似乎她是兩個國家的總統，全世界並沒有既是「這國」又是「那國」的總統，到底她是哪一國的總統？

台灣人民終結國民黨一黨專政獨裁統治獲得民主自由，不是天上掉下來的，不是現在那些穿西裝的綠色權貴爭來的，更非文青敲鍵盤敲出來的，而是過去海內外志士和烈士，上街抗爭流血流汗打拼出來的。有的被國民黨列為黑名單，有家歸不得，有的遭到迫害，妻離子散。從黨外到阿扁執政，那是多麼辛酸的路程。如今，綠色權貴似乎患了「斯德哥爾摩症候群」，認同加害者的體制，享受權力滋味，志得意滿，以中華民國守護者自居，喪失歷史記憶。

黨國本是列寧式一黨專政的產物，台灣政治既然已是多黨制，就該拆除黨國違章建築重建，否則民主化只能說完成了一半，另一半的工程是建「台灣」為國，制定新憲法，如此才能夠鞏固民主成果，在國際社會享有發言權，扮演重要的角色。過去有人主張，台灣要獨立，台灣本不是中國的一部分，從何獨立？Shall Taiwan be independent from China? 何況DPP政府現在是ROC政府，怎麼獨立？也有人說要國家正常化，在我看來，正常化（normalization）語意模糊、抽象，那是學院派讀書人的用語，我懷疑一般社會大眾能否理解-，台灣國格化（nationalization）是不是較為明確？改稱「台灣」為具有國格（statehood）的「台灣國」可強化台灣人的國家意識，用英文來說就是Taiwan State。

進入2020年，武漢肺炎改變了一切，世界不會恢復原狀了，國際局勢丕變，戰雲密佈，烽煙四起。中國面臨空前的經濟危機，三峽潰壩進入倒數計日，中共政權岌岌可危，美中關係已惡化到全面開戰的邊緣。誠然，疫情何時結束？疫情後會是什麼樣的世界？我們無法預測。然而，我們已經見到美國一改過去40年來模糊的對台政策，力挺台灣加入國際社會，承認台灣是個國家的立場，從來沒有這麼鮮明，台灣人還有什麼好猶豫的，廢中華民國國號，建立台灣共和國的時機已經來臨，就看台灣人有無決心、能否把握上帝給我們的機運，開創歷史，借力使力，通過華盛頓，走入世界。

對蔡英文，我毫無期待，倒是希望她是中華民國台灣最後一任的總統，蔡之後，我們的台灣總統就是名符其實的台灣共和國總統，520從此走入歷史！202X年第一任台灣共和國總統宣誓就職的那一天，陽光普照，總統府廣場擠滿了上百萬來自海內外的民眾，手裡拿著象徵台灣精神的新國旗，總統以堅定有力的語氣，向民眾宣誓，效忠國家，並引領台灣人走向光明的未來。隨後帶頭唱節奏明快的新國歌，當燦爛的新國旗冉冉上升，迎風招展，台灣人熱淚盈眶，互相擁抱，慶祝新國家的誕生，那是台灣人歡欣而驕傲歷史性的一刻！