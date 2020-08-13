近月來，台中市前議長張宏年及其子現任市議員張彥彤一家，長期服用「盛唐中醫診所」自費藥方調理身體，結果發生鉛及汞中毒，檢方收押負責人呂世明中醫師，及九福中醫診所負責人洪彰宏及上游藥商，中藥重金屬中毒案如滾雪球擴大，有數百人送藥化驗中，張彥彤已具狀控告呂世明渉「殺人末遂」，其實，張家中毒案只是冰山之一角，私調中藥粉含禁用重金屬及西藥，在業界是「不可說的祕密」，醫藥主管機關趁此好好掃蕩害群之馬，維護人民健康，正是時候。

在此要特別先説明的，所謂私調中藥粉並不是指合法藥廠依法出品的「科學中藥」粉，消費者千萬不要馮京當馬涼，誤會「科學中藥粉」有摻重金屬或違法西藥，那就誤會冤枉了。尤其非藥粉狀的中藥材，除非產地受汙染或故意添加，否則違規情形並不多，但如果有打著「祖傳秘方」之名，又有粉狀藥粉摻加其中，那就要小心了。根據經驗，世界上沒有什麼「祖傳秘方」，百分之九十九是騙人行當，專騙「病急亂投醫」的人，以下會舉幾個實例鐡證拆穿之，但首要是要先有患者及家人要有健康的「心理建設」。

張家中藥中毒案，離譜的是案主呂世明曾受張宏年前議長牽成，不但助他去中國取得博士學位，還廣為介紹社會名流給其「特調」，如前市長胡志強夫婦丶前省議長劉炳偉（已逝）丶國民黨前市黨部陳明振主委太太、市議員李天生太太⋯⋯，張宏年本人及另三名家屬亦在「特調」之列，張宏年本人更服用了四年，愈調身子愈虛，但不疑有他，以為有了年紀的自然現象，直到張彥彤心血來潮去驗血，血液含鉛丶汞超標數百倍，張宏年更高（據醫生診斷，張宏年腦部功能已損傷四成），怪不得旁人形容張宏年得知實情，怒火攻心飆駡三字經。

目前中毒案雖未完全明朗，但由患者丶上游藥商及呂世明等說辭，中毒案和「科學中藥粉」完全無關，與病歷所記載用藥處方亦無關，而是未記載私加的藥粉處方，極可能含有硃砂、鉛丹等兩種或其他已禁用的違禁藥粉，才會導致鉛中毒和汞中毒，而且使用時間已久，才會使張宏年腦部功能受損嚴重，家人亦難倖免。

在此要先舉一實例，是二十多年前擔任宋楚瑜省閣的廳處長級首長，隨著凍省而退休，生活規律並注重運動，十多年前，因輕微中風，醫院處置延誤而致腦幹血管栓塞，左側手腳麻痺無力，住院一個月後，改出院採門診復健，其後一年多，雖穏住病情，但始終未能痊癒，在親友熱心鼓吹下，花了30多萬元去嚐試「中醫放血治療」，主治醫師叫林立〇，曾是該首長兒子的家教老師，苦讀成為中醫師。該首長復健一年多，不見有效療效，在兒子聳恿下，找林中醫師「放血治療」，放血前一周，要先服用祕方「清血管」，祕方是紅丶白包粉各一及藥水，照三餐吃，一周後「放血」，用大頭針揷入手背及腳掌各一支，讓血液流出用塑膠水杯接著，並用草藥蒸氣噴手掌加溫，約半小時，二個水杯各接了半杯又濃又黑血液，醫師說浮在上面那層是血管內「血油」，要把它放掉，血管才會通暢。



非藥粉狀的中藥材，除非產地受汙染或故意添加，否則違規情形並不多，但如果有打著「祖傳秘方」之名，又有粉狀藥粉摻加其中，那就要小心了。圖／民報資料照

半信半疑下，去一個月放了四次血，該首長要求醫師將血液拿去檢驗看看，醫師雖允諾，但遲遲未告知結果。在第六次，才告知血紅素偏低，該患者因此開始遲疑要不要繼續放血，剛好報載有一老翁長年吃中藥粉，導致重金屬中毒而亡，駭人聽聞。於是要求兒子尋找代驗機關，一時因中部尚無，最後找上台北衛生局代驗，經過一個月左右，結果出爐：紅包含汞超標62,400倍，鉛超標13倍；白包含汞超標5倍，鉛末檢出。

該首長看到報告，差點昏倒，趕緊到中國附醫掛門診，經抽血檢驗，血液含汞超標26.74倍，血液鉛超標13倍，尿液含汞值9倍，尿液含鋅16,312ug/ day（參考值150－1300ug），毒物科洪主任要求患者立刻住院治療，用「螯合劑」連續五天不停打點滴，經過二個療程，血液丶尿液含汞值和含鋅值終恢復正常值範圍，半年內再回診，檢驗結果正常，要不是幸虧有懷疑，否則繼續放血下去，恐怕過不了多久，也要汞中毒而「掛了」。

死裡逃生之餘，該首長憐惜中醫師年輕苦讀出身，並未檢舉他，怕他吃官司，吊銷執照，只私下告誡了事，但可惡的是，該醫師並無悔意，「放血治療」幾十萬元也不退還，當做船過水無痕，繼續他的「懸壺濟世」。

本篇限於篇幅，僅舉張宏年家庭和省政某首長「放血醫療」重金屬中毒兩例，其實，打著「特調」和「祖傳秘方」的偽醫和偽藥比比皆是，早年接受民眾化驗可疑藥物的機構幾乎沒有，近年則已大增，像台中市已有16家醫療機構或衛生局食藥處可以代驗，只要肯花時間精神送驗，使偽劣藥無所遁形，但可嘆的是民眾普遍有「與人為善」的郷愿情結，多不願站出來揭發不法，頂多自認倒楣，助長歪風，尤其中藥粉摻加西藥類固醇、止痛、鎮靜、利尿⋯⋯最為大宗，動輒數萬乃至數十萬元的詐騙，堪稱吸血鬼，留待下篇再詳述。