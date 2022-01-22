去年10月中，疫情稍緩，到宜蘭礁溪泡溫泉，因朋友邀請，又登上龜山島，途中也欣賞罕見的鯨魚，賞鯨有時間限制，必需在東北季風興起，鯨魚才會沿著太平洋黑潮南下，出現在台灣東北海域，其他時間，只能看運氣。

此生是第一次踏上龜山島，龜山島是台灣最東的國土，但是，仍然屬於管制區，過去漁民叫煙斗嶼，面積只有2.8平方公里，只有3月到11月對外開放，而且每天限制登島人數1800人，因為登島麻煩，所以流傳一句話：「台灣行透透，龜山遊不到」。

但是，早期的龜山島有人住，而且不少人，從清治時期，龜山島就有漁民定居，二戰後，還來到一百多戶，幾乎是捕魚維生，然後把漁獲運到頭城烏石港，目前烏石港也是去龜山島的遊艇停泊處，但是，國民政府來台後，龜山島經過多次颱風侵襲，島民開會決定遷居，於是在政府協助下，從1974年開始搬遷到頭城大溪里，目前島上沒有民戶，只剩駐軍，2000年，政府決定開放旅遊，所以有了登島賞鯨的套裝行程，從烏石港出發，賞鯨加上登島，大約三小時，每天有四次船班。

龜山島是海底火山島，最近出現硫磺噴發現象，很多人擔心真的火山爆發會出現，這個島也因為神秘特殊，因此有了很多傳說故事，故事說：海龍王屬下龜將軍愛上龍公主，兩人戀情被龍王發現，憤怒的龍王就把龜將軍變成一個島，龍公主則變成蘭陽平原，將軍與公主從此只能相思對望，無法在一起。