作者認為，在國際間絕大多數的國家看來，台灣與中華人民共和國是同一國，這一點才是中國在國際間，可以封殺台灣的關鍵，而這也是美、日等友我的主要盟國，在協助台灣走向國際路程中的最大絆腳石。示意圖／總統府（資料照）

「天助自助」這句成語相信大家都耳熟能詳，本人是一個很早就有「大我」觀念的人，也常在文章裡提到以下的觀念—「只有在大我好的情況下，個人才能獲得真正的幸福，而大我要好，就必須從個人做起。」這樣的觀念或許也可以套用在，此刻深陷武漢肺炎病毒肆虐的台灣，還有遭遇類似、甚至更嚴重疫情的全球其他各地。

台灣人能怨天尤人嗎？我們可以怪WHO拒台灣於門外嗎？我們可以批德國泯滅人性、見死不救，不賣疫苗給台灣嗎？還是千錯萬錯都是那散播病毒之中國戰狼的錯，特別是那位狼群之首—習近平。因為習大大想藉由荼毒國際，以達擴張版圖，成為全球霸主，就像當年的希特勒？

一個中華民國（台灣）的現任總統，在全球媒體矚目的馬習會上，連自己的國名也不敢公開講；曾經是中央執政黨，現在還掌有地方多數執政，及國會最大在野黨的國民黨，對自己主張的中華民國的國名，只敢在台灣內部講，對外卻連「台灣不屬於中華人民共和國的一部分」也說不出口。

鼓吹一中 陷台灣於困境

再加上國民黨一個中國的主張，及台灣是地名、不是國名的說法，在國際間絕大多數的國家看來，就是台灣與中華人民共和國是同一國，且台灣不是一個國家。這與中國對外主張，台灣屬於中華人民共和國，幾乎是完全等同的含意。

而這一點才是中華人民共和國在國際間，可以對台灣有發言權，可以封殺台灣的關鍵，而這也是美、日等友我的主要盟國，在協助台灣走向國際路程中的最大絆腳石。

看到youtube一段二次世界大戰中，有關希特勒與盟軍統帥艾森豪的史實影片後，也曾在臉書上寫下這麼一段：

「戰爭是殘酷的，但往往也在戰亂時，最能看出人性的光明與黑暗。一個偉大的領袖或將軍，在面對戰爭時，除了要懂得戰略與戰術之外，更重要的是，須具備對生命光明面的『堅定信仰』，而這種信仰，才是毀滅性戰爭中的『最佳武器』。」

防疫如同作戰，現在是全民防疫，也是全民作戰的時刻。要打一場光榮勝利的戰役，必須全民團結、上下一心、共同抗敵。身為台灣人的你，對熱愛的台灣有堅定信仰嗎？你知道如何讓台灣走向國際嗎？你知道我們的敵人在哪裡嗎？