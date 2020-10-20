距離美國大選僅剩兩個多星期，美中對抗態勢不斷加劇，川普總統貿易顧問納瓦羅周一（10月19日）表示，從施行不公平貿易的經濟戰到「攻擊美國政治制度」的信息戰，中共對美國發動多方攻勢。

此外，中共病毒給美國帶來的生命和經濟損失，「這筆帳必有到期的一天」。不過納瓦羅強調，儘管對抗升級，美中之間不會發生熱戰。

「現在我必須非常明確一個重點，對抗中共並不意味著打仗。這是川普政府最不想做的事情。」

白宮貿易和製造業辦公室主任彼得·納瓦羅（Peter Navarro）在美國保守智庫哈德遜研究所發表的美國對華政策演講中，做了以上表示。

納瓦羅引用了川普總統任內一系列追求和平、避免戰爭的舉動，如從中東和阿富汗撤軍、推動朝鮮半島和平與穩定、讓北約盟國分擔更多經費以對抗俄羅斯、促成中東與以色列、科索沃與塞爾維亞之間達成和平協議。

納瓦羅同時表示，中國也不想跟美國發生軍事衝突，「正如我們不想發動與中國的熱戰（kinetic war），中國最確定的事情就是不想跟美國發生軍事衝突，」納瓦羅說。

為證明這個觀點，他引述了中國《孫子兵法》「百戰百勝，非善之善者也，不戰而屈人之兵，善之善者也」的說法。

中共信息戰企圖「不戰而屈人之兵」

納瓦羅指出，「不戰而屈人之兵」正是中共想攫取美國財富又避免一槍一彈的目標

在美國大選進入倒數計時之際，社交網站充斥著美中可能爆發熱戰的討論，而北京中南海也在推波助瀾。習近平和中共高層10月19日反常地舉行紀念「抗美援朝」70週年活動，將這場中國死傷50多萬軍人的戰爭稱為「偉大勝利」，號召「發揚抗美援朝精神」「戰勝一切強大敵人」。

10月8日，被稱為美中關係奠基人之一的美國前國務卿季辛吉說，如果美中兩國領導人不能界定超越威脅的界限，「我們將陷入類似於第一次世界大戰的局面。」

10月19日，納瓦羅在哈德遜納研究所演講《中國貿易政策中八大致命罪孽》，提出描述中共對美國發動的經濟戰，即網路攻擊、強迫技術轉讓、知識產權盜竊、產品傾銷、補貼國有企業、貨幣操縱、向美國出售芬太尼。

納瓦羅分析了中共發動的信息戰，指其「攻擊我們的政治制度」，並利用像聯合國這樣的機構來「促進中共對主導全球的追求」。

納瓦羅稱，這種信息戰已經讓中共的影響力滲透到了美國的主流媒體、好萊塢、高科技基地矽谷、NBA、大學等各個領域，並導致了「中共的勝利和美國民主制度的失敗」 ，他稱這些願意接受中共影響力的美國人為「有用的傻瓜」（useful idiots）。

納瓦羅在演講中強調白宮查清新冠病毒大流行來源以及追責中共當局的決心。他說：「有兩件事我們可以確定，首先，美國人民要知道中共病毒的來源。中共必須停止向自由世界隱藏這一信息。其次，美國人民要中共對這起中共病毒導致的美國數萬億美元損失和悲慘的生命損失承擔全部責任。而且那筆賬必有到期的一天。」

在回答哈德遜研究所中國戰略中心主任、主持人白邦瑞（Michael Pillsbury）有關向中國追責的提問時，納瓦羅說，美國因感染新冠病毒的人員死亡、經濟損失總數應相當於美國4年的GDP，約20萬億美元。

他說，2020年1月15日，中國副總理劉鶴率貿易代表團在白宮簽署美中第一階段貿易協議，「我們現在才知道，當時中共總書記習近平，以及中共其他高級官員都清楚知道，一個致命的病毒正在席捲中國，並且具有明顯的潛力通過人傳人導致全球大流行。」

納瓦羅回憶，當時中共代表團「對著我們微笑，吃了我們的飯，握了我們的手，並簽署了第一階段貿易協議」，卻絲毫未透露「對美國和世界構成明顯直接危險」的新冠病毒疫情，「任何可能挽救生命的信息都沒有傳遞給川普總統或白宮的任何人。」

「習近平和中共的沉默導致川普總統、彭斯副總統以及許多白宮高級官員和行政官員面臨嚴重危險，」納瓦羅指出。

10月2日，川普總統和第一夫人梅拉尼婭新冠病毒測試呈陽性。9月26日川普主持白宮玫瑰園舉行的大法官提名儀式，當時他、第一夫人和許多與會者都沒戴口罩，後來至少8人新冠檢測為陽性。川普總統住院治療，並在72小時的治療後出院。

美國媒體今年4月報導，納瓦羅早在1月29日發給國家安全委員會的備忘錄就警告，新冠病毒可能導致50萬美國人死亡以及6萬億美元的經濟損失。2月23日他發給川普總統的備忘錄說，新冠病毒會感染1億美國人，並導致100至200萬美國人死亡。

截至10月19日，全球感染新冠病毒人數將近3900萬，美國近800萬；死亡人數全球為109萬，美國為21萬7千多。