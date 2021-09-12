「間諜」、「中共同路人」、「潛在國內外的第五縱隊」、「在地協力者」、「在台灣對時政、經濟、文化、交通、國防或當前疫情等問題，利用台灣民主自由氛圍，經常提出尖銳非理性批判叫囂者」已多到影響台灣國家安全且擾亂民心至巨。

「諜影重重」前司法院副院長城仲模今應南社邀請演講，他強調針對間諜問題要非常嚴肅，並大力疾呼設立「國安專庭」。城仲模認為當前針對家事、少年、稅務…各領域專庭所在都有，因應當前演變，有必要設立「國安專庭」給于檢察官及法官施以相關知識及派任，專人負責。

台灣南社今也通過提案決議將建請政府加強國安措施以有效反擊中共統戰威脅技倆。南社該案說明指出，中共在習近平領導之下「謀我甚急」滲透和收買我方各階層；聲稱要「入島、入戶、入心」，而且威脅「要留島不留人」。在軍事上以戰機和軍艦掃擾我國領空和領海…。為提高國人危機感和保衛台灣的決心，政府相關單位應積極加強阻止中國「白蟻」般的滲透、司法審判要能夠對共諜發揮嚇阻的作用……

中國對台間諜活動花樣百出，但據高檢署統計，二○一五年至今，檢察官偵結起訴違反「國家安全法」的案件共二百二十二件，只有十九件判處六月以上徒刑，其餘九成均可易科罰金。城仲模引述2020年9月19日媒體專論：「法院別成了共諜的特赦組織」。他有感而發地說，為什麼會這樣，因為很多司法官頭腦內還存有黨國思想，誤認為軍人不會做壞事，不會的，所以軍人都沒事或輕判，攏沒代誌，除少數經大家講出來才面對處理…

※自由時報/專論

https://talk.ltn.com.tw/article/paper/1400470

「間諜問題一定要非常嚴肅面對」！城仲模舉美國面對間諜審判案例，大抵無期徒刑或30年重判，涉及間諜相關者趕出去，永不再用。

「國安專庭」備受關注，為何至今卻沒有設立「國安專庭」

城仲模指出，歷年來，台灣高等法院遇到間諜案，即有院方自至少七八位有經驗的法官三名組成「間諜案專庭」職司審判。他指出專庭法官並未有法規明定需有相關的授課特訓，過去「司法官練所」現在的「法官學院」、「司法官學院」都未曾設有專業性的課程。他認為司法官培養育成機構，應實施有關國安施有關國安理論與實務課程的安排，並應增強國際情勢演變即國安要務新知。

過去有句話；「匪諜就在你身邊」台灣當前也是「諜影重重」，城仲模在演講中倡設「國安專庭」，惟他也坦言說，當前科技通訊社群GOOL如此進步，編入「國安專庭」的人員與其家庭都會有人身安全的問題，需要未來研議因應

城仲模演講主題「析論司法權、司法制度，兼談設置國安專庭之議」他結語強調，司法改革要讓人民信賴，一定要拿掉黨國思想外，還要有對台灣認同感，不論你來自何方，只要你吃台灣米、台灣水長大，就要疼惜這個你成長的所在….

城仲模並舉張亞中為例，「你聽看看伊講的那些話」，城對張所言顯露不以為然與不認同的苦笑表情……

台灣南社今舉行第六屆第二次社員大會，現任會長翁銘章、創會長曾貴海與兩位前會長張復聚與韓明榮醫師等均出席與會。