香港行政長官林鄭月娥（右二）3日到高鐵西九龍站視察出入境口岸採取的健康監察和衞生措施，包括對入境人士進行體溫監測，旁為食物及衞生局局長陳肇始（右一）。圖／取自香港政府新聞網

中國武漢爆發「不明病毒性肺炎」疫情，香港衞生署衞生防護中心表示，昨天中午共通報8起疑似病例，但現在又新增6例從武漢抵港、有發燒或呼吸道感染、或肺炎徵狀的個案，衞生防護中心已擴大監測範圍；對此，疾管署今（5）日表示，日前已啟動對對武漢直飛台灣的班機進行登機檢疫，若香港個案確診且有擴散疑慮，才會評估調整對港管制措施，將持續監測。

中國武漢發生「不明病毒性肺炎」病例，武漢衛生健康委員會公布，病例已達44例，香港近來也陸續出現從武漢返回後，疑似感染武漢肺炎的個案，但中國官方尚未公布病毒檢驗相關結果；香港食物及衞生局局長陳肇始今天表示，衞生署衞生防護中心昨天發出的通告提到，已經將監測範圍擴大，過去14天曾經到過武漢，不論是否到過街市，若出現發燒，醫管局和私家醫生都需要呈報，醫管局昨天中午12點公布的數字是8例，而昨天中午12點到現時，又有6名人士符合監測範圍。

衛福部疾病管制署今天指出，因應中國武漢肺炎疫情，自2019年12月31日啟動由武漢直航入境班機的登機檢疫，已執行8航班，共檢疫747名旅客及機組員，其中8名症狀輕微旅客經評估後返家休息，包含2人就醫後診斷為流感、1人為一般感冒、1人已退燒、1為支氣管炎並已退燒，另3人由地方政府衛生局持續追蹤關懷。

疾管署副署長莊人祥接受媒體訪問時表示，雖然香港疑似病例數增加，但仍需進一步了解確診狀況，若香港個案確診，且疫情有擴散之虞，才會評估調整香港風險，加強管制措施等，將會持續監測武漢肺炎疫情，並落實檢疫措施。

疾管署也提醒國人，現處流感及肺炎等呼吸道疾病好發季節，近期將前往中國武漢及鄰近區域，應避免前往華南海鮮市場、醫院等人多的公共場所，避免接觸野生動物及禽鳥，並保持個人衛生良好習慣。