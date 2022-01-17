國民黨陷入要持續反共，還是擁抱統一的矛盾，是喪失台灣政權主因。示意圖／擷自公視新聞影片

徘迴在反共和被併吞之間的藍色黨魂，魂歸何處，沒人知道，於是，有反共將軍稱呼的于北辰，決定出逃，因為他認為國民黨已經失去黨魂，但是，洪秀柱也在問：什麼是黨魂，什麼是立場？

造成今天國民黨的尋找黨魂困境，其實來自歷史，國民黨建黨早了共產黨十年，但是，國共兩黨經過百年糾纏，既合作又鬥爭，至今還在糾纏，1927年，老蔣轉變容共，變成反共，大殺四方，許多雙面黨員紛紛逃亡，國共從一家親首次分家。

國民黨從孫文的「聯俄容共」搞國共一家，到今天共產黨內戰成功，共產黨黨員擴張到八千萬，已經遠遠大於國民黨，此黨所控制黨軍，甚至企圖稱霸世界，國民黨人終於陷入要持續反共，還是擁抱統一的矛盾，這種矛盾是國民黨喪失台灣政權主因。

民進黨抓住過去屬於國民黨的反共神主牌，一夕間身份反轉，民進黨轉化成國民黨，而國民黨遭受擠壓，只好向更親中的路線靠攏。

國民黨經過公投和補選失敗後，黨內雜音四起，朱立倫淪為弱勢黨主席，靠著媒體吹喇叭的戰鬥藍，以及諸侯冠軍侯友宜，還有慈善家韓國瑜都在虎視眈眈，正常倫如何擺脫困境，迎接今年底的地方大選呢？

國民黨執政的台中，因為補選顏家任務失敗，盧秀燕被拆穿秘書角色，已經重傷盧秀燕形象，台中是國民黨地方政權第一張骨牌，如果台中失守，國民黨在地方的優勢緊接著會產生變化，牽連彰化和南投也可能不保，所以，年底選舉關係國民黨的命運。

被質疑失去黨魂的國民黨，在台灣地位岌岌可危，前有大軍，後有民衆黨追兵，再加上老共三不五時搞反輔選，藍營只能恨在心理口難開。

看到國民黨危機的有識之士，希望國民黨召開黨是會議，討論所謂九二共識，討論更改黨名，討論是否反共，是否支持被併吞，這些基本議題的確定，恐怕這才是國民黨找回黨魂第一步。



作者指出，國民黨執政的台中，因為補選顏家任務失敗，重傷市長盧秀燕形象。左起：盧秀燕、顏寬恆。圖／擷自顏寬恆臉書