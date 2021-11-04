中俄經濟衝突起源魚業，由於俄羅斯最近疫情再度爆發，中共認為從俄羅斯輸入的大馬哈魚，帶著武漢病毒。示意圖／擷自俄羅斯衛星通訊社

中俄聯合艦隊通過日本輕津海峽，震撼日本，也幫助抗中的自民黨在國會選舉獲勝，本來因為防疫不利，民調低迷的自民黨，接到勝選消息，最應該感謝中共和俄羅斯威嚇，但是，中俄聯合軍演，並非首次，看來好像準軍事同盟樣態的中俄，卻經常給人一種貌合神離的感覺。

習近平喜歡誇耀中俄關係很密切，藉此抵抗美國，但是普丁卻避談軍事同盟，不久前還公開反對習近平發動台海戰爭，緊接著在莫斯科抓捕俄羅斯共產黨重要幹部，俄羅斯共產黨與中共長期關係密切，眾人皆知，很顯然，普丁故意給習近平難看，俄羅斯媒體曾經報導：普丁內心瞧不起習近平。

這次的經濟衝突起源魚業，由於俄羅斯最近疫情再度爆發，中共認為從俄羅斯輸入的大馬哈魚，帶著武漢病毒，至使中國貿易口岸城市疫情難控，這些口岸延著黑龍江（阿穆爾河）和烏蘇里江設有多處，如綏芬河、黑河，而俄羅斯卻抱怨中國進口的大馬哈魚，不符合國際標準包裝，互相抵制，中俄因此槓上。

鮭魚犧牲自己延續後代

東北原住民赫哲人口中的大馬哈魚，就是白令海和北太平洋洄游的鮭魚，每年入冬，這些鮭魚離開海洋回到故鄉河流產卵，延續下一代，波瀾壯闊的洄游潮讓人類驚嘆，這種魚類屬於聯合國保護的魚種，因此只有中，俄，加拿大，日本，美國有補撈權，而且由衛星監控魚船，防止濫捕，所以魚禁一開，就是一場競賽。

鮭魚本身雌雄同體，為了交配可以變化身份，得到均衡，鮭魚洄游進入黑龍江，烏蘇里江之前，就是捕撈時間，一但進入上游產卵後就是死魚，俗稱大馬哈，而北美，加拿大就稱紅鮭魚，這種魚有另一種稱呼，叫作母愛之魚，因為母魚向上洄游，必需耗費很大力量，找到河流淺灘產卵後，母魚會因此力盡而死，自身的魚肉養分，直接成為小魚成長的食物，鮭魚犧牲自己延續後代，代表母愛偉大。

這次中俄因為魚類貿易發生衝突，其實是長期累積的仇恨，東北人認為俄羅斯長期侵略中國土地，而俄羅斯卻苦於中國人越界搶掠俄羅斯資源，例如木材。

中共從九Ｏ年，就對東北下達禁伐命令，因此中國只好越界偷渡在俄羅斯地界盜伐，中國人認為這些寒帶珍貴山林本來屬於中國，上週，俄羅斯破獲盜伐集團，從2018到2021，三年來走私價值25億盧布的木材到中國，普丁因此大為震怒。

普丁對中共火大，卻不敢明講，因為俄羅斯被經濟制裁，唯一較大的貿易夥伴就是中國。

中共的野心不只是俄羅斯資源而已，最近老共更是插旗北極，自認自己是「近北極國家」有權開發北極資源，引起美國，俄羅斯，加拿大，北歐國家不滿，其實中國距離北極少說有一千公里。

蘇聯崩潰後，俄羅斯經濟體只有老共十分之一，中共靠著強國崛起，利用「一帶一路」搶佔原本屬於俄羅斯的中亞地盤，普丁已經不高興，現在突然爆發貿易摩擦，後續發展還值得觀察。



2021.10中俄舉行聯合軍演。示意圖／擷自俄羅斯聯邦國防部臉書